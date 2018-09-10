高市「青春專案」戰果豐碩 查扣上千彈藥、抓攝狼騙6少女

高市少年隊「青春專案」績效卓著，還逮獲拍「色」影師猥褻照，以及毒品工廠、藥頭、毒蟲，並由代理市長許立明校閲勉勵。（記者黃良傑翻攝）

2018-09-10 13:08

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局少年隊今公布暑期「青春專案」查獲167人藥頭、藥腳，聲押率627%，准押率更高達71.56%，共查扣各187.48公斤毒品、各式槍枝51枝、彈藥1074顆，另查獲12件兒少性剝削案件、15人，其中一名蔡姓攝影師約外拍，逾6名少女被騙拍猥褻照片，警方持續擴大偵辦，並未因專案結束而停止追查。

少年隊調查，綽號「小蔡」的蔡男（21歲）到處肉蒐少女FB，以及愛穿著清涼的辣妹FB，再以外拍模特兒名義約出，分別在文化中心、公園、運動場外拍，外拍代價為一次400至800元，再藉機加價，要求露鳥站於少女後方，看似性愛動作，再以手機自拍自嗨，雖然少女衣著完整，但已涉及兒少性剝削條例，警方擴大追辦。

高雄市警局暑假期間執行「青春專案」查緝、宣導雙管齊下成績斐然，3個月內仔細梳理案件脈絡往上溯源破獲多起販毒集團、查獲各類毒品案件共167人、聲押率65.27、准押率達71.56，並查扣各級毒品總重187.48公斤、各式槍枝51枝、彈藥1074發展現高度查緝效能；於兒少性剝削案件亦查獲12件、15人，10人聲押、6名羈押保護少年身體自主績效卓著。

另舉辦多場大、小型犯罪預防宣導活動，藉由貼近青少年生活話題的活動寓教於樂，有效達到預防少年偏差行為及被害，維護其身心健全發展。

為淨化、營造安全無毒的成長環境予青少年，本市警局於暑假期間強力打擊犯罪，對販賣運輸、轉讓毒品、兒少性剝削部分加強查察，共偵破了包括鼓山分局會同調查局破獲以王姓男子為首的製造、販毒集團，起獲二級毒品安非他命淨重880.4克、麻黃鹼53059克、假麻黃鹼1194.9克、氯甲麻黃鹼69.9克、五名犯嫌全部羈押。

此外，刑警大隊、少年隊與林園分局偵查隊查扣K他命、搖頭丸等大量毒品及罕見土耳其製9mm連發式手槍一枝、長、短彈匣各一只及子彈二十六發；另於兒少性剝削部分查獲蔡姓犯嫌假以外拍名義，誘騙多名未成年少女施以猥褻行為等多起重大案件。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆