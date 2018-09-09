東寧宮捐贈小型消防車 林智堅感謝：提升救災能量

竹市東寧宮捐贈小型消防車，市長林智堅與義消總隊長鄭宏輝感謝各界協助提升消防救災能量。 （記者蔡彰盛攝）

2018-09-09 13:14

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市東寧宮委員會為實現地藏菩薩慈悲救度眾生精神，捐贈消防局中山分隊小型消防車1輛，上午由新竹市長林智堅代表接受，林智堅表示，東寧宮的義舉不僅提升消防局救災能量，也大幅提升消防弟兄執勤時的安全性。

林智堅表示，東寧宮作為大新竹地區的重要信仰中心，在主委莊燦耀的帶領之下，長期以來不只支持各項市政建設工作，並且熱心公益活動，過去東寧宮總共捐贈2800顆住警器、2輛消防車輛與各式消防設備，今天要再捐贈小型消防車1輛給新竹市政府，這樣的無私奉獻的精神，發揮地藏菩薩慈悲的精神，值得市民給予熱烈掌聲。

林智堅強調，上任3年多來，新竹市民間團體捐贈給消防局超過8千萬元的各式消防車輛及裝備，這樣的善行讓他相當的感動，經過大家一起努力，今年遠見雜誌調查，新竹市在「公共安全與消防」指標中，排名全台第3。

消防局長李世恭表示，消防局一直致力於各式災害搶救及預防等工作整備，自2016年開始推廣「4年6萬顆」住警器安裝，自專案執行迄今，共有4件火災是因住警器發出警報，共9名人員成功應變逃生，有效減少財物損失及人命傷亡。消防局將捐贈器材及消防車妥善的使用，幫助更多市民降低災害發生後的損失，同時也十分的感謝新竹東寧宮委員們對於消防局平時工作付出的努力給予支持與肯定，默默地在背後為這幸福城市造就更多的幸福。

消防局更特別感謝過去許多捐贈者，願意捐獻各種新式車輛裝備器材，幫助消防局充實救災救護工作能量，消防局也特別感謝新竹東寧宮的善行義舉，更期盼能發揮拋磚引玉之功效，希望社會各界共襄盛舉，共同為打造幸福平安城市而努力。