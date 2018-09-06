被控竊車缺證據判無罪 法官認涉收贓罪促再辦

2018-09-06 12:33

［記者楊政郡／台中報導］7年前的一樁竊車案，洪嫌被控在台中市竊盜一部豐田小客車，得手後請劉嫌開到嘉義市允晟公司銷贓（負責人收贓罪判1年6月），台中檢警從贓車上指紋比對出洪與劉兩嫌，將兩嫌起訴，但法官將劉嫌搬運贓物判拘役50日，卻沒有洪竊車的直接證據，判決無罪，法官認為洪至少涉及收贓罪，應由檢方另行偵辦。

本案起源，洪家宏在2011年11月5日凌晨，不知道是如何取得林姓車主的豐田自小客車（當天清晨7時報失竊），同日凌晨5時，駕駛該車到北屯區東山路劉佳勳住處，請求劉將該開到嘉義市「允晟公司」（負責人蘇子乾贓物罪已被判1年6月確定）銷贓。

洪則另開一部車，引導劉嫌行車路線，順便接應劉回台中。洪家宏、劉佳勳駕車到達允晟公司附近後，改由洪家宏駕駛該車進入允晟公司，但進入後不久，嘉義警方據報前來搜索，一開始洪與允晟員工拒不開門，後來開門後，洪又躲藏在拆卸區，被員警找到後一開始自稱是允晟員工，後來辯稱是來買零件的，檢警初步看不出嫌疑。

而失主的車子裝有GPS定位系統，所以當天凌晨失竊後，林姓車主從手機上發現車子上一號國道南下，立即向警方報案並提供GPS定位系統，可是看得到車子正往南行駛，通報國道警察卻查無此車（因為歹徒已換上車牌），而在根據GPS定位系統，通知嘉義警方到允晟進行搜索，查扣到該部贓車，當時已經無車牌、儀錶板也被拆了。

台中檢警從車上採得指紋，經事後比對找到劉與洪兩嫌，而據調查劉嫌原與洪男不熟，卻不深入了解車子來源，就協助把車開到嘉義，其搬運贓物罪明確。但檢方起訴洪嫌竊盜罪，無直接證據，洪嫌雖滿口謊言，無證據還是要判無罪，但其可能另涉贓物罪、搬運贓罪等，應由檢方另行偵辦。