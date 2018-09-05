蔡正元聲請解除限制出境 法官不准

2018-09-05 21:22

〔記者張文川／台北報導〕前國民黨政策會執行長蔡正元，被控侵占中影資金，今年7月被起訴，北檢偵查期間他獲1000萬交保但限制出境，蔡日前以在美國的長女罹癌為由，向法院聲請解除限制出境，台北地院日前開庭調查後，認定仍有逃亡之虞，今裁定駁回聲請，繼續境管。

上月開庭時，蔡正元淚灑法庭向法官表示「實在是不得已、狀況非常嚴重」，但不方便當庭陳述，法官允他以書面陳述。

蔡正元具狀表示，他與前妻所生的長女罹患癌症，正在美國治療，病況嚴重，美國主治醫師來信希望他能前去探視病患，給予支持以利治療，希望法官准許，並承諾他不會拋棄在台的妻子與一歲幼女。

法官裁定指出，蔡正元被控涉犯業務侵占罪、背信罪、公益侵占罪及違反商業會計法等罪，犯罪嫌疑重大，在台灣、香港、大陸（中國）的資產狀況，以及他長女在美工作數年、具美國公民身分，蔡正元在海外有相當的資產及親屬網絡，具備在外國長期居住的能力。

裁定又指，蔡正元妻女雖在台灣，但實務上偵查中遵期到庭、國內尚有家人仍棄保潛逃的案例也很多，若解除禁令，蔡仍有滯留海外不歸的疑慮，有必要繼續限制他出境出海。

至於探病需求，法官認為，衡酌我國醫療水平，不足以認為他女兒沒有返台治療的可能，且美國醫院已通知蔡的前妻前去探視，蔡的長女並非不能獲得親情奧援，因此駁回蔡正元的聲請。