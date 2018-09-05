台北航空站組員收賄388萬 判刑5年定讞

2018-09-05 17:26

〔記者張文川／台北報導〕交通部民航局台北國際航空站航務組前組員鄭敢，在辦理公辦噪音補助款案時，勾結里長、廠商收賄388萬餘元，虛報減噪工程款與住戶補助款，二審依違背職務收賄罪，判鄭敢5年有期徒刑、褫奪公權4年，沒收不法所得388萬7000元，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

同案被告。台北市中山區下埤里前里長吳武郎，向廠商每件虛報工程收取2000元「蓋章費」，收賄14萬4千元，依不違背職務收賄罪判刑2年，褫奪公權2年，沒收不法所得，今也一併定讞。

判決指出，台北航空站2003年間辦理噪音補助工程，廠商與機場附近里民合作，向航站虛報施工費，或重覆以相同工程請領，藉以詐領補助款，虛偽填載完成隔音工程，每戶可分得10萬元，或安裝不屬於補助項目中的冷氣機，向民航局詐得補助款660多萬元。

鄭敢為還房屋貸款，子女念私校，開銷甚大，加上投資失利，遂鋌而走險收賄，在2002至2006年間向7家業者，收取每戶2000至3000元，配合廠商申請經費，到案後於偵查中自白，自動繳出犯罪所得，案件審理8年以上未確定者，依刑事速審法規定應予減刑，因此獲得輕判。

全案另有中山區大佳里前里長莊欽銘，一審被判刑1年、緩刑3年，未上訴而定讞；4名廠商、建築師認罪，二審依詐欺取財罪判刑並緩刑，另有13名業者一、二審皆判無罪，檢方上訴，但依速審法規定不得上訴，因此最高院今也駁回上訴定讞。