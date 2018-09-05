一張正妹照…工程師被騙走50萬元

詐騙集團成員用性感辣妹照，騙色慾薰心的男子上鉤（記者吳昇儒翻攝）

2018-09-05 08:58

〔記者吳昇儒／基隆報導〕一名陳姓工程師日前收到暱稱「心妍」的帳號加LINE好友，一見帳號上放著性感裸露正妹照片，便開始與她聊天，還約定以3千元進行援交。但涉世未深的陳男，除了被騙去買點數外，還將個資留給對方。詐騙集團成員，藉此以各種名目威脅他付出50萬元，否則要登門「拜訪」。直到陳男的LINE被封鎖，才知道是場騙局，報警處理。

陳男向警方表示，當時與對方協議以點數3千元的代價，約在住處附近援交，但交付點數之後，要求再買3萬元點數當作「證明不是警察」的保證金，感覺有異想收手，卻接到一名自稱「坤哥」的電話，要求支付保證金、遮口費及開房費，保證事後會歸還這筆錢，不配合的話，就要找小弟到自己工作的地方鬧事；只好乖乖配合，以免連工作沒了，但最後50萬元匯出，連女子的真實面貌都沒看到，就被封鎖了。

警方指出，這一類型的詐騙案件在暑假期間頻傳，連大學生也上當，詐騙集團主要是利用假的正妹照片，鎖定涉世未深、社會經驗薄弱的男性，作為詐騙目標，假援交真詐財。等被害人繳了第一筆錢，假援交妹以保證金、身分確認金等理由要求加碼買點數，雖宣稱事後會歸還，但當被害人驚覺有詐想認賠少額的點數時，就換「黑道大哥」接手恐嚇，威脅支付高額補償金，否則要到被害人住家、學校或公司鬧事。

被害人擔心找援交的事情被曝光，只好被迫持續購買點數或匯出高額補償金。

基隆市警察局呼籲，網路交友無法判斷對方身分真偽，若陌生人要求加入臉書或LINE好友，民眾要提高警覺，切忌「交淺言深」，不要在聊天中透露個資，更不要聽信任何理由買點數，若發現可疑，請撥打165反詐騙專線查證，避免落入詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆