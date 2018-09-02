訪視雲林縣警局 徐國勇宣示查賄制暴

2018-09-02 16:23

〔記者詹士弘／雲林報導〕內政部長徐國勇今天下午訪視雲林縣警察局訪視，聽取警察局長黃勢清對年底選舉治安維護工作簡報。徐國勇強強調，年底九合一選舉併同公投，對選前淨化治安、查賄制暴工作，特別是防制黑道幫派假藉政黨名義從事不法活動，需要員警積極投入。

徐國勇頒發慰問金以感謝雲林縣警察局全力協助823水災救災工作，也轉達中央選舉委員會對員警在選務工作上給予協助的感謝之意。

他與外勤幹部面對面溝通，指出年底選舉維安、查賄制暴工作，警察責無旁貸，請員警嚴肅面對、積極投入，自由民主是台灣命脈，賄選會腐蝕民主根基，請大家共同維護得來不易的民主成果，也要求各單位主官確實抽查並嚴查幽靈人口。

徐國勇說，此強調此次選舉活動期間很長，開票作業更可能超過半夜，務必做好治安維護及端正選風，但提醒員警注意身體健康，避免過度勞累。

徐國勇也強調政府反毒決心，宣誓毒品零容忍，強調防制毒品經費無上限，可透過治安座談會宣導安居專案警方作為。

黃勢清也強調，雲林縣警察局將全力查賄制暴，遏止選舉暴力與槍擊案件發生，也會擴大追查槍枝源頭；採用第三方警政策略打擊幫派犯罪集團或不法行業；也會藉由安居專案友善通報網的執行，向上溯源、肅清毒品犯罪，全力查緝製毒工廠，有效淨化轄區治安，做好各項治安、交通、為民服務工作，讓雲林成為安居樂業的好所在。