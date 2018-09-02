衰！幫女兒回夫家打包行李 竟被親家告「無故侵入住宅」

2018-09-02 00:44

〔記者王捷／台南報導〕楊姓女子與謝姓丈夫結婚多年不合，上個月楊女帶著女兒搬離夫家，回娘家照顧出生不久的女兒，打算打離婚官司。楊母體諒女兒遭家暴受傷，無法搬重物，自己到親家幫女兒搬走孫女的日常用品，她站在玄關表明來意，沒想到事後竟被親家提告「無故侵入住宅」；楊女與丈夫的婚姻還沒解決，兩個親家的關係就先決裂。

警方找來兩造了解時，楊母說，她不過是為了取回女兒的物品，而且也有獲得親家同意；但親家認為，雖然有開門，但不同意楊母進入房間，楊母是硬闖收拾媳婦行李，才會提告。

30多歲的楊女5年前與丈夫結婚，她說，婚後飽受家暴，每天過得很委屈，原本夫妻就打算離婚，上個月又因為孩子的教育問題，與丈夫大吵一架，加上她被丈夫修理，因此帶著女兒離開夫家，返回娘家，丈夫很不滿，曾嗆「出去就別再回來」！

楊母見女兒帶傷回來，十分不捨，但女兒離開得太突然，女兒與外孫女的日常用品還放在夫家，她擔心女兒與夫家又發生衝突，女兒身上也有傷，因此自己去女婿家中，幫女兒和孫女拿東西。

楊母向警方供稱，當時親家見她獨自前來，打開大門讓她進入玄關，但她提出要拿女兒與孫女用品時，親家就翻臉了，認為她女兒私自帶走孫女「有法律上的問題」。楊母說，後來經過溝通，女兒的夫家同意讓她進家裡收拾行李。

不過夫家辯稱，當時見楊母來訪，有開門但楊母進玄關，但不同意楊母繼續替媳婦收行李，也不同意楊母進入房間，但楊母硬闖收行李，讓人感到權益受損，所以才對楊母提告無故入侵住宅。

楊母事後收到警方通知涉嫌無故侵入住宅罪，相當憂心也很害怕，不過經過警方調查，兩造各說各話，警方詢後依「無故侵入他人住宅罪」將案件函送檢方偵辦釐清。

對此，律師洪銘憲分析，刑法306條無故侵入住宅，立意是為保護個人居住隱私，但並不是毫無限制，有「正當理由」就不是「無故」入侵，這個「正當理由」是指習慣上、道義上的許可，或執行公務需要，因此，楊母案是否有「正當理由」，是全案的關鍵，洪銘憲說，楊母為替女兒、外孫女收拾行李，可說是有「正當理由」；另一爭議點是，夫家當時見到楊母開門，默許進入也有同意的意思。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆