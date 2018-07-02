廟公勒斃女友 騎車逃亡15小時落網

警方將涉嫌勒死莫女的王嫌逮捕到案。（記者蘇福男翻攝）

2018-07-02 11:51

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄永安區維新興賢宮王姓廟公，因不滿同居莫姓女友另結新歡，涉嫌以延長線勒斃莫女，隨後騎機車逃亡15小時，在台南市仁德區被警方逮捕到案。

岡山警分局今天上午召開記者會說明案情，偵查隊長曾順光指出，案發後，專案小組調閱周邊監視器影像過濾比對發現，王嫌於6月30日晚上11點53分左右，騎機車後載莫女進入宮廟後方宿舍，7月1日凌晨1點27分王嫌獨自一人騎車離開，因此鎖定王男涉嫌重大，報請橋頭地檢署檢察官徐雪萍核發拘票。

王嫌落網後向警方供稱，因懷疑同居1年多、在按摩院上班的莫女（51歲）另結新歡，2人當晚在宿舍發生口角和肢體衝突，他一氣之下以延長線將莫女勒斃，案發後一時六神無主，因此騎機車漫無目的逃亡。

王嫌先北上騎到雲林，再折返台南，昨天傍晚5點多，行經台南市仁德區二仁路遭岡山警方拘捕，總共逃亡15個小時，全案依故意殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，經檢察官複訊後，向橋頭地院聲請羈押獲准。

永安興賢宮去年11月甫新建落成，王嫌擔任廟公約半年，王男平時住在宮廟後方宿舍，雖廟方嚴禁異性友人夜宿，但許多信眾都知道廟公有女友相伴，在得知廟公疑因吃醋情殺女友，都深表不可置信！

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