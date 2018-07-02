好心沒好報！規勸醫院內勿吸菸 彰基員工反挨揍

2018-07-02 10:52

〔記者湯世名／彰化報導〕好心沒好報！1名男子在彰化基督教醫院氧氣鋼瓶存放區旁抽菸，1名彰基員工經過時唯恐火源引發爆炸，上前勸告，不料反遭男子推打攻擊，還把飲料砸在員工身上，事後員工表示不會追究，今天彰基則呼籲，民眾違反菸害防制法可處2000到1萬元，切勿以身試法，且吸菸有害健康，希望「愛惜自己、尊重他人」。

彰化基督教醫院指出，此事件發生在上月14日下午1時許，1名男子行經彰基二期B2北側停車場出入口處，站在門口吸菸未走入院內，當時1名彰基員工由該出入口進出，發現該吸菸男子並予以勸導，男子不予理會繼續吸菸，男子與彰基員工對峙、對談之際，突然對員工動手推打，員工出手防衛，男子又逼進展開攻擊，並以手中的飲料噴濺到員工頭上，男子隨即離去走入院內，員工打緊急電話給警衛前來協助。

彰基員工指出，二期B2北側停車場出入口處旁邊，正是氧氣鋼瓶存放區，對於火苗需高度遠離，且家人曾罹患肺腺癌，對於空污及吸菸非常的敏感，也希望大家能愛惜身體，永保肺部健康。他不會對該名男子提告。

彰基院長陳穆寬強調，彰化基督教醫院係通過衛生福利部「無菸醫院認證」的醫學中心，為防制菸害，維護國民健康，除開辦戒菸門診、舉辦禁菸活動，醫院內外張貼禁菸廣告、不定時進行禁菸廣播，提醒民眾瞭解吸菸的壞處及戒菸的重要性，更將無菸醫院無、菸環境的概念推廣出去，以增進醫院員工、病友及民眾支持無菸醫院環境，一同為健康環境把關。

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