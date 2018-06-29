李全教妻被詐騙 歹徒典當傻眼「珠寶全是假的」

前台南市議長李全教的妻子林麗仁被詐騙集團騙走估值50萬元的珠寶，不過騙徒拿著珠寶到當鋪典當時，據悉竟被業者打臉說「珠寶全是假的」不收。（資料照）

2018-06-29 07:17

假檢察官集團 中國電話行騙、台灣車手取款

〔記者王捷／台南報導〕一個以中國為基地的假檢察官詐欺集團，成員利用「ＱＱ」或「微信」聯絡，假冒檢察官誆騙台灣被害人，其中集團在台組織遭我方偵破、全案進入司法審理後，若干被害人受害細節才曝光，令人訝異的是，前台南市議長李全教當選議長前夕，其妻林麗仁也被詐騙集團鎖定，從她身上騙走現金合計80多萬元的台幣、美元，以及估值50萬元的珠寶，不過騙徒拿著珠寶到當鋪典當時，據悉竟被業者打臉說「珠寶全是假的」不收，集團在台組織隨後就遭警方瓦解；在台主嫌葉威伸最近被台南高分院判刑7年。

知情藍營人士透露，林麗仁是會計師，不定時會接會計工作，由於兒子在美國讀書，林麗仁不太熱衷政治，常往來台、美兩地。

該集團行騙方式，分為中國電話組與台灣執行組，人在中國成員假冒電信人員、警官、檢察官或法官，打電話向被害人誆稱涉刑事案件，須監管其帳戶資料、存款，若被害人上當，即通知在台執行組成員向被害人拿取存摺、現款。經查，集團至少詐得4千多萬元贓款，有民眾一生積壓被騙光，走上絕路。

李妻誤信財產被監管 跟著假公務員去領款

執行組在台主嫌葉威伸，是在2014年9月加入詐騙集團，手下有車手與把風小弟，同年10月就騙到李全教的妻子林麗仁。集團於2014年10月30日打電話給林，假冒「王文豪檢察官」指稱林麗仁涉案，要她暫將相關資料和財產交出來，林信以為真，集團派出一人假扮公務人員及把風小弟兩人，還有一名成員假扮計程車司機，載林女去領款。

詐團到當鋪典當 業者打臉全假的

他們從林麗仁處拿到70萬元台幣、4千美元，以及據稱價值50萬元的珠寶；得手後，葉威伸指示手下將珠寶拿去當鋪典當變現，被業者大糗一頓後，才知拿到的全是假珠寶。

據指出，由於時值李全教該年底當選議長的前夕，受害人林麗仁的身分十分敏感，警方除快速啟動偵查，並全程保密偵辦，循線逮捕葉威伸及另外6名成員。