護理師遭色翁襲大腿內側 新店慈濟遭列同案被告

2018-06-25 18:24

〔記者溫于德／台北報導〕台北慈濟醫院女護理師，日前為高齡老婦準備洗腎器材時，慘遭婦人的林姓兒子伸鹹豬手偷抓大腿內側，事後還被譏笑「鑲金的」；護理師不甘心而提告。二審依違反性騷擾防治法判林4月刑期、公然侮辱部分判拘役20日，得易科罰金14萬元定讞。民事部分，除林被求償111萬元外，被害人也認醫院是雇主，本應依性別工作平等法規定處理、卻未處理，同案連帶求償。

據悉，台北慈濟（又名：新店慈濟）在本案日前開庭時否認指控，在自認處理過程完備情形下，聲請傳喚處理過本次事件的護理長與具師姐身分的專員，以還原事發過程；案件今日上午開庭，但因涉及性騷擾、禁止旁聽。

但據了解，護理長因出國、已事先請假，但她在本案位居重要角色，法院下次開庭仍會傳喚出庭，以釐清醫院在事發當下究竟有無行任何補救措施？若有、又是哪些？至於師姐，未具理由請假，但已捨棄傳喚。

此外，今日開庭另一重點在於，原、被告均親自現身，而護理師不免想起事發過程，庭中仍無法對視林男。

性騷擾事件發生在2014年10月，女護理師指控，林男趁她不備之際，突伸鹹豬手摸她大腿內側，她馬上責問：「幹嘛摸我？」並向護理長反映事發經過；怎知醫院相關人員非但未與她站在一起、反要求不要太在意已年近70歲的林男。護理師不甘、堅持提告，直到一審判林有罪才離職。

林男上訴後堅不認罪，辯稱當下與護理師之間有隔板，不解為何被控性騷擾；但二審法官拒絕採信辯詞，駁回上訴，依性騷擾防治法判刑4月、公然侮辱部分判拘役20日，合併得易科罰金14萬元確定。