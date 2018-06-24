6旬婦墜樓身亡 警調查疑久病厭世

2018-06-24 19:51

〔記者王俊忠／台南報導〕今天下午台南市北區西華街1處社區大樓驚傳墜樓不幸事件，1名年約60歲的謝姓婦人在下午2點多到該大樓，向警衛表明要拜訪住在大樓內的1名退休牧師，幾分鐘後卻從11樓頂樓墜落1樓地面，魂斷現場。

警方調閱大樓監視器發現婦人是獨自上到頂樓，隨後墜落大樓1樓中庭，初步排除外力介入可能性。至於可能墜樓原因，警方已連繫婦人兒子出面說明。謝婦兒子表示，其母長期有憂鬱、癲癇等病症纏身，看醫師治療一直沒能治好，心情長期低落，可能因此萌生短念，對母親死因沒有意見。

警方調查，謝婦是在今天下午2點34分許進入西華街這處社區大樓，對警衛表明要找住在大樓內的1位退休牧師，不料謝婦疑似未前往該名牧師住處，而是直接搭電梯到10樓，再撐著長柄雨傘爬到11樓天台，接著在下午2點38分墜落中庭，謝婦雨傘留在頂樓；1樓中庭謝婦身旁散落她的鞋子與太陽眼鏡。

警衛見狀立刻報警，但謝婦已無生命跡象。當時在1樓聊天的社區住戶表示，不曾看過謝婦在社區大樓進出，當時有個黑影從天而降，並聽到碰的一聲巨響，就看到婦人仰躺在地上。

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