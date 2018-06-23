中國口音男子假冒記者硬闖金曲後台 被警方帶回派出所

2018-06-23 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕第29屆金曲獎今晚（23日）在台北小巨蛋舉行，不過晚間卻有一名有中國口音的男子，假冒記者企圖潛入會場，遭到識破還惱羞成怒，最終被警方帶回派出所。

綜合媒體報導，這名戴著黑色口罩、粗框眼鏡的男子，說話有著濃濃中國口音，自稱是記者，意圖進入金曲獎新聞中心後台，卻拿不出媒體證，當場被攝影協會會長抓包。

男子被識破後惱羞成怒，自稱是在「執行公務」，還動手撥開其他記者的手機，引發衝突，所幸警方及時趕到，將他帶回派出所。