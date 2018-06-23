警界蘇志燮、警界多啦A夢 明星臉拚命三郎拚進警大二技班

2018-06-23 20:49

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕草屯警分局年輕警員連莊考進警察大學！中正派出所被稱「警界蘇志燮」的彭韋中，以及暱稱「警界界多啦A夢」的草屯所鐘柏榕，雙雙考進警大，鐘柏榕曾狂追竊賊跌倒負傷再追，彭韋中也曾不顧自身安危飛車追竊車賊，同有拚命三郎特質的兩人，將一起到警大當同學。

草屯警分局去年考取警大二技班的林尚融、張逸格，都是中正派出所的年輕警員，今年草屯分局再度有兩名警員考取警大二技班，中正所連莊，彭韋中苦讀有成，另外草屯派出所的鐘柏榕也獲錄取，兩員警將相偕到警大當同學。

臉形圓圓的的鐘柏榕，被同事稱為「多啦A夢」，從警第6年，3年前還是菜鳥時，為了抓偷服裝店衣褲的高大怪賊，拚了命的狂追，中途曾絆倒受傷，但不顧傷勢爬起來繼續追，後來終於追到比他高出20公分的壯碩怪賊。而壯賊身上背了5條通緝罪，鐘柏榕一舉建功。

長相有幾分像韓星蘇志燮的彭韋中，從警第5年，一直在中正派出所，因為長得帥，有民眾來洽公，忘了他的名字就直接說：「我要找長得像蘇志燮的帥哥警察！」。他也是所裡出了名認真拚命的警員，曾為了追偷車賊一路飛車，逼得竊賊棄車逃逸。

上月才獲得南投縣警局舉辦的柔道賽，獲得金牌的他，都是利用休假K書，彭韋中說，沒有給自己太大壓力，盡力讀就好。