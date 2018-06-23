員警駕車追歹徒風險最高 「龐德」教你安全駕駛

2018-06-23 13:15

〔記者許國楨／台中報導〕有鑑於員警執勤中以駕駛汽、機車追緝犯罪的風險為大宗，為強化員警專業執勤能力與安全，台中市第一分局最近辦理基層學科講習邀請知名汽車達人「龐德」到場分享「警察人員駕車安全新觀念」，員警直呼是史上最強講座陣容，相當實用。

該分局此次除邀請台中地檢察署檢察官林依成及阮春龍、陳姿君等知名律師，講授毒品溯源查緝要領、集會遊行法及行政中立等專業課程外，有鑑於警察執勤安全議題一向是眾所矚目的焦點，而員警執勤風險又以駕駛汽、機車為大宗，為了讓員警有最新且正確的駕駛安全觀念，因此特別請到「龐德」南下台中快閃演講。

雖然只有短短1小時，但「龐德」開門見山點出，目前警察執勤最大風險在車輛的主、被動性安全配備太薄弱，也以實際案例建議員警，雖然短期間沒辦法換車，卻可透過輪胎選擇、強化底盤、調整前輪傾角與熟悉胎紋特性來降低追緝歹徒時的風險，藉此精進駕駛及用車觀念。

警方表示，雖然追緝犯罪是警察當仁不讓天職，仍然要以自身及其他用路人的安全為出發點，在清楚掌握自身車輛特性及駕駛技術下，安全將歹徒逮捕歸案才是最高的指導原則，日後亦將持續的提供相關的安全駕駛課程，提升警方執勤的安全。

此外警方也呼籲，為打擊犯罪追捕犯嫌依法使用道路優先權時，請民眾於道路上聽聞巡邏車警報聲警示時，多支持警方維護治安工作辛勞給予禮讓，讓全民共同打擊犯罪。