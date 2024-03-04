桃市傳陌生人闖社區擄小孩 七旬翁到案喊冤「我是社區住戶」

老翁被控欲強拉社區女童出電梯，隨即被搭乘同部電梯的主委制止，質疑他動機不單純，警方找到人後他則喊冤。（擷取自臉書社團「再出發，蘆竹南崁資訊大小事資訊分享團」）

2024/03/04 16:11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市傳出疑似「擄小孩」事件！有住戶指稱，社區1名11歲國小女童遭陌生男子搭訕，還差點被強拉出電梯，所幸被搭乘同部電梯的主委制止，提醒家長多留意；桃園警分局獲報找到被指控的70多歲老翁，發現他也是社區住戶；他喊冤，只是覺得女孩很像自己的孫女，想請她到家裡吃糖果、餅乾，且電梯裡還有其他人，怎麼可能當眾犯案，因家長已提告強制罪，警方依法將他函送桃園地檢署。

住戶貼出公告提醒家長，盡可能陪同小孩出入社區，主要因本月1日下午5到6點，有陌生男子在某棟大門外與女童搭訕並尾隨跟進電梯，趁女童持感應卡按壓樓層時，也隨意按壓了一個樓層，當電梯抵達該樓層，男子竟強拉女童出電梯，整個過程被搭乘同部電梯的社區主委目睹，趕緊拉住女童的手並問「妳認識他嗎」，女童回答「不認識」，後續由主委護送回家，當下立即報警處理。

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警方循線找到被指控者，經查他年約70多歲，其實也住在該社區，租屋約有4年左右，老翁得知被控擄小孩喊冤說，自己旅外多年後返台居住，當天準備搭電梯回家，在電梯口見女童東西掉了，詢問要不要幫忙撿，女童回稱「不用！謝謝爺爺」，他覺得女童與自己的小孫女很像，才想說要回家拿糖果餅乾請她吃，沒想到被誤會為是擄小孩，況且當下電梯裡還有其他人，怎麼可能當眾犯案。

因女童家長已向警方提告強制罪，警方依法將老翁函送桃檢，後續由司法釐清。

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