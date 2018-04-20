工廠屋頂排放粉塵 網友空拍檢舉

2018-04-20 09:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕網友力量大，空拍揪出工廠違法排粉塵！嘉義縣朴子工業區一間工廠長期在屋頂用排放管排放粉塵，導致鄰近屋頂都是紅色鏽粉，最近有網友使用空拍機，拍下該工廠屋頂排放粉塵過程檢舉，嘉義縣環保局根據影片昨天前往稽查，發現該工廠有多項缺失，已違反空氣污染防制法，將處以10萬以上、100萬以下罰緩，並限期改善。

網友在臉書社團「朴子民意觀察站」上張貼影片，指影片拍攝時間為2018年4月14日，地點是在距離朴子市中心約1公里的朴子工業區，指該工廠粉塵排放管設置到屋頂，日前友人用空拍機清楚拍下排放粉塵過程，希望該鑄造廠能還給人們蔚藍的天空。

嘉義縣環保局表示，該工廠從事灰鐵鑄造，昨天兩次用空拍蒐證，雖未發現有排放粒狀污染物情事，但稽查員進廠稽查發現該廠有4大缺失，脫模及珠擊製程產生的廢氣分別經袋式集塵器後，集中至方形排放管，即民眾臉書中所拍攝的方形管，與核發給該公司的排放許可證不符。

稽查員發現，該廠多處監控袋式集塵器處理效能的儀表損壞，違反許可證規定，因監控儀表損壞，無法查知污染防制設備效能，導致粉塵大量排出，也就是民眾拍到的黑煙污染；工廠電氣爐產出的廢氣未依許可證內容連接至旋風集塵器，並發現該廠增設3台研磨機；該廠未依固定污染源操作許可證內容操作，已違反空氣污染防制法第24條規定，將依法重罰。

嘉義縣環保局長顏旭明表示，處分內容涉及該廠多條製程，未改善前已等同處於半停工狀態。

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