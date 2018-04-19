「床戰」後爽睡？通緝犯鴛鴦光溜溜被逮 警「一箭三雕」

余男、陳女2人全身光溜溜地、蓋著棉被睡在床上（圖右），吳男則在一旁打地鋪。（記者彭健禮翻攝）

2018-04-19 18:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警方掌握槍砲通緝犯47歲余姓男子，窩藏在苗栗市一處民宅，今天（19日）凌晨1點半左右被逮個正著，警方還在屋內另查獲余男的女友、毒品通緝犯44歲陳姓女子及借住的毒品通緝犯33歲吳姓男子，余男和女友這對毒鴛鴦疑「床戰」後光溜溜睡覺就逮，措手不及，警方「一箭三雕」，訊後將3人押解歸案。

苗栗警察分局19日凌晨接獲線報，苗栗市一處民宅內躲藏通緝犯，警方立即至附近埋伏等待時機，聽到嫌犯震耳欲聾的打呼聲響起，悄悄近進入未上鎖房門，赫然發現屋內3名男女都因毒品、槍砲等案遭苗栗地檢發布通緝，詢問後將3人逮捕，移送苗栗地檢。

苗栗警分局南苗派出所警方，接獲可靠線報得知，余男躲藏在苗栗市一處民宅內。所長邱靖宸率巡佐李政文、警員鍾梓良、謝欣華等4名警力，昨天深夜到余男窩藏處附近勘查地形，埋伏等待時機出擊。

員警經過約2個多小時等待，今天凌晨1點半左右，見屋內燈光熄滅，等到聽見屋內已傳來震耳欲聾的打呼聲，隨即入屋內探查，發現余男、陳女2人全身光溜溜蓋著棉被睡在床上，吳男則在一旁打地鋪，鼾聲大作，警方懷疑，通緝犯鴛鴦可能趁吳男呼呼大睡後「大戰」，床邊垃圾桶滿滿都是用過的衛生紙！3人在睡夢中，被警方的「突訪」吵醒，還來不及弄清楚發生什麼事就被逮。

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