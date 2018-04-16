檢察官二審自願調一審 邱太三：表現優異 優先升官

立法院司法及法制委員會，16日邀請法務部長邱太三列席報告並備詢。（記者簡榮豐攝）

2018-04-16 11:10

〔記者林良昇／台北報導〕立法院司法及法制委員會今邀法務部長邱太三針對一、二審輪調檢察官輪調制度等議題進行專題報告，報告指出，新二審擬改為職期制，第一次調任二審任滿3年後，即調回一審檢察官，舊二審則採自願制，尊重其意願；但有其誘因，若二審自願調任一審表現優異，得優先遴任或調遷檢察長、本部正、首長等機會，突破過往本部重要主管職鮮少由一審檢察官派任的傳統。

邱太三今至立院司法及法制委員會就「如何增進司法程序的效率及一、二審輪調檢察官輪調制度」等項目做專題報告並備詢；法務部先前決議推動一二審輪調制度，擬對已在二審的檢察官採自願制輪調制一審，被部分法界人士認為是「萬年二審」。

邱太三在報告中指出，多數基層檢察官過勞工作，以106年為例，偵查案件數量總數達58萬4350件，當年度實際辦案檢察官人力若以580人計算，平均每位偵查檢察官每月會收到83.9件新案，每年平均必須新收1007件案件；偵查檢察官還必須輪值內外勤業務，工作繁重外人難以想像。

邱太三說，近年來，每年申請轉任法官或辭職的檢察官均有數10人，但法官轉任檢察官則寥寥可數；若將來國民參與審判制度實施，可以預見檢察官的法庭活動角色勢必更加吃重，對於吃緊的檢察人力而言，更是雪上加霜。

邱太三指出，法務部對增進司法程序，提出就濫訴案件設立「立案審查中心」、再議制度、書類簡化、人力補充及調整等四大改革方案。

對於「一二審輪調檢察官輪調制度」，法務部已進行巡迴座談，廣徵意見，在全國辦理5場座談會，邱太三表示，對於相關議題的贊成及反對意見歧異甚大，並無共識；法務部方案擬區分新二審、舊二審，做適用不同輪調制度，新二審擬採職期制、舊二審則採自願制。

邱太三說明，新二審擬改為職期制，先不派任永久實缺，第一次調任二審任滿3年後，即調回一審檢察官，往後調任二審，須審議規則規定辦理；舊二審部分則採自願制，即尊重其意願，調任一審後，權益視同一審檢察官，之後如欲調任二審，也須依規定辦理。一、二審相互調任均不限次數。

邱太三也指出，將有輪調誘因，新二審於職期屆滿後調任一審後，表現優異者，得優先遴任或遷調各級法院檢察署檢察長、本部所屬機關正、副首長及其他司法行政職務等重要職務之機會。舊二審如自願調任一審，表現優異者，比照辦理，突破過往本部重要主管職務鮮少由一審檢察官派任的傳統。