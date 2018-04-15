醉女見警跳針「帶我回家」 聽到這句頓時酒醒

陳女醉到蹲坐騎樓。（記者許國楨翻攝）

2018-04-15 13:15

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓女子酒醉忘了回家的路蹲坐路旁騎樓，民眾行經唯恐人身安全報警協助，警方趕到時陳女一問三不知只是一直跳針說:「我也不知怎麼來這裡，你可以帶我回去嗎?」但警方根據她提供的身分證字號查出是詐欺通緝犯告知，陳女頓時酒醒卻還嬌嫃說:「你不要生氣啦!」、「你不是說要帶我回家嗎?」，最後仍被解送歸案。

55歲陳女日前深夜喝酒醉蹲在騎樓下，向行經民眾表示與友人至台中喝酒，可能是因為酒喝太多了，不知怎麼會出現在這，民眾擔心她的人身安全向警方反應，台中市警察局第三分局正義派出所警員姚立哲、朱國彰趕抵關懷詢問:「你身上有沒有證件?」、「怎麼來這裡的?」

只是陳女一問三不知:「我也不知怎麼來這裡，你可以帶我回去嗎?」，警員說我們現在就是不知妳住哪，要怎麼帶妳回去?陳女一開始表示未帶證件背出身分證字號，警方多次詢問查證後表示:「你目前因詐欺案被通緝，警方依法要逮捕妳。」

陳女聽聞後頓時酒醒驚覺大叫:「不是啦！不是啦！我不是！」，警方隨即將陳女帶返派出所，但陳女一直不肯表明身分還嬌嫃說:「你不要生氣啦!」、「你不是說要帶我回家嗎?」，經多方查驗指紋、國民影像照片等資訊，確定陳女是新北地檢去年11月發佈的詐欺通緝犯，訊後依法將她解送歸案。

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