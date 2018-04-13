4月嬰遭生父拗斷四肢 檢心痛籲社會「雞婆」一點

男嬰身體淤青及左腿骨折包紮。（資料照 記者彭健禮翻攝）

2018-04-13 11:38

〔記者吳政峰／台北報導〕日前傳出苗栗一名4個月大嬰兒血流不止，送醫急救發現四肢布滿陳舊骨折身痕，醫護人員緊急通報社會局，才知施虐者竟是21歲的生父，台灣司法人權進步協會常務理事、台中地檢署主任檢察官郭靜文13日心痛發文表示，兒童及少年福利與權益保障法雖規定第一線的醫護、教保、司法等人員應立即通報疑似受虐個案，但也希望社會多一些雞婆的人，拯救這些命在旦夕的兒童。

該名受虐嬰慘遭8次殘暴對待，四肢有5處骨折傷勢，包含不同程度之骨痂形成，20歲的母親不但未挺身而出，還袒護丈夫，誤導檢警，檢方查明真相後，依「刑法」重傷害未遂、過失傷害等罪將男嬰婦、母提起公訴，並請求法院從重量刑。

郭靜文指出，依據衛生福利部最新公布的2017年兒少保護統計數字，2017年通報處理人數4萬5283人，高於前年的4萬0660人，其中包括3748件緊急事件，且遭受虐死亡之兒童計23人，更創下歷年新高，當中包括遭父母虐待死亡者7人、因父母嚴重疏失而死亡者3人、遭父母帶同自殺身亡的兒童計有13人，數字「怵目驚心」。

兒童及少年福利與權益保障法第53條規定，醫事人員、社會工作人員、教育人員、保育人員、教保服務人員、警察、司法人員、移民業務人員、戶政人員、村（里）幹事及其他執行兒童及少年福利業務人員，於執行業務時知悉兒童及少年有遭受遺棄、身心虐待等情形，應立即向直轄市、縣（市）主管機關通報，至遲不得超過24小時，逾時可能面臨行政罰鍰。

郭靜文認為，從以上數字，可知我國對於兒童權益保護之嚴重不足，社會安全網亦未發生應有的作用。以本案受虐嬰案例，雖然是三代同堂，但關係疏離，祖父母竟然不知孫子遭虐，這種家內虐待的悲劇，需要周遭人們多一些警覺與關心，而不僅僅只是依賴社政或醫護人員去發現及處理。

郭靜文呼籲，社會需要多一些雞婆的人，把這些毫無反抗、求救能力的孩子當作自己的孩子看待，建議民眾若懷疑周遭孩童有遭受身心虐待或性侵害、性騷擾的情形，請儘速撥打113專線，透過社工員線上服務，盡快救援身處生命危機中的兒童。