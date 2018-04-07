運毒男獲假釋卻酒駕 法官佛心判免回籠的原因是…

2018-04-07 18:48

〔記者吳政峰／台北報導〕賴姓男子走私海洛因被判刑15年，2016年獲准假釋，未料假釋期間又酒駕，被士林地院依簡易判決處刑2月，原得回籠服完4年多殘刑，案經上訴大逆轉，合議庭認為，賴男出獄後於社福團體服務，當天是為了讓老母安心，才冒風險酒駕返家，酒測值0.27也非高，特例判免刑。

賴男2006年受人委託，把4顆裝滿110公克的海洛因保險套球，塞入肛門走私回台，經過海關時被查獲，一審判他無期徒刑，二審則改判15年，賴男未上訴，入監服刑，原訂2021年刑滿出獄。

賴男獄中表現良好，2016年提報假釋獲准，出獄後到一間社福機構服務，訓練弱勢族群如何打掃清潔，並努力孝順父母，彌補坐牢多年來的空缺。

2017年10月間，賴男在台北市長安東路吃快炒喝酒，凌晨騎車回家時被警察攔檢，酒測值0.27超標，罪證確鑿，檢方向法院聲請簡易判決，法官判他2月徒刑，併科1萬元罰金。

不過，假釋期間若再犯罪，就得回籠服完殘刑4年9月6日，已經50歲的賴男不想再被關，決定上訴求翻盤，主張酒測值0.27僅多出法定標準0.02，酒測器應有誤差，扣除誤差值後就不會違反公共危險罪。

合議庭審理後未並採納賴男的主張，但指出，他喝完酒後原本想要搭火車回家，但因時間太晚，錯失末班車，又不想要住在外面讓老母擔心，才選擇酒後騎車，情形與酗酒強行上路者的僥倖心態不同。

合議庭表示，賴男在假釋期間教導弱勢族群打掃，工作認真，照顧年邁父母，可見潔身自愛，對社會有正面影響力。

合議庭認為，賴男酒駕情節輕微，若撤銷假釋，得入獄服完殘刑，不如讓他在監外協助弱勢，更能創造社會福祉，決定改判免刑，不用再回苦牢蹲了。

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