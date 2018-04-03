被爆曾揚言炸學校 康橋婉拒孫安佐回校參加畢典

2018-04-03 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕狄鶯、孫鵬18歲獨子孫安佐在美國念書，驚傳因揚言恐攻遭逮，夫妻倆急奔美國救子，孫安佐於高一、高二時在台灣就讀的康橋國際學校今日則表示孫並非交換生，在去年轉出後也已經無該校學籍。

孫安佐在美國涉恐攻遭捕，據《聯合報》報導，有康橋國際學校的學生家長爆料稱，孫安佐曾在校內戴著防毒面具走動，甚至在去年夏天的結業式上，突然衝上台脫光上半身的衣服，並大喊I will bomb the school （我會炸了學校），學校才很堅持找了家長勸退他。不過家長也說，孫安佐不是壞小孩，雖然動不動口頭禪就是「我要炸了你」，但說完後都會加一句「開玩笑的啦」，大家也都知道他真的開玩笑，從不以為意。

康橋國際學校秀岡校區今日也發出聲明指出，孫安佐高一、高二時確實曾在該校就讀，但在2017年7月已轉出，已無該校學籍，也並非以該校的交換生名義赴美就讀。

對於部分媒體的錯誤報導，校方已提出澄清，媒體也做了更正。基於保護學生隱私，且本事件已進入美國司法程序，校方不會對外說明學生在學的學習情況，也希望所有老師、同學和家長，避免對外談論孫同學的相關話題。

針對孫安佐被捕後，曾表示想返台參加畢業典禮，校方則以「畢業典禮屬於畢業生在校最後一次活動，且場地座位有限」、「除了畢業生家人和受邀貴賓外，學校原本就未開放其他外賓參加畢業典禮」等理由，婉拒孫安佐出席。