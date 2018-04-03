被爆曾揚言炸學校 康橋婉拒孫安佐回校參加畢典

〔即時新聞／綜合報導〕狄鶯、孫鵬18歲獨子孫安佐在美國念書，驚傳因揚言恐攻遭逮，夫妻倆急奔美國救子，孫安佐於高一、高二時在台灣就讀的康橋國際學校今日則表示孫並非交換生，在去年轉出後也已經無該校學籍。
孫安佐在美國涉恐攻遭捕，據《聯合報》報導，有康橋國際學校的學生家長爆料稱，孫安佐曾在校內戴著防毒面具走動，甚至在去年夏天的結業式上，突然衝上台脫光上半身的衣服，並大喊I will bomb the school （我會炸了學校），學校才很堅持找了家長勸退他。不過家長也說，孫安佐不是壞小孩，雖然動不動口頭禪就是「我要炸了你」，但說完後都會加一句「開玩笑的啦」，大家也都知道他真的開玩笑，從不以為意。
康橋國際學校秀岡校區今日也發出聲明指出，孫安佐高一、高二時確實曾在該校就讀，但在2017年7月已轉出，已無該校學籍，也並非以該校的交換生名義赴美就讀。
對於部分媒體的錯誤報導，校方已提出澄清，媒體也做了更正。基於保護學生隱私，且本事件已進入美國司法程序，校方不會對外說明學生在學的學習情況，也希望所有老師、同學和家長，避免對外談論孫同學的相關話題。
針對孫安佐被捕後，曾表示想返台參加畢業典禮，校方則以「畢業典禮屬於畢業生在校最後一次活動，且場地座位有限」、「除了畢業生家人和受邀貴賓外，學校原本就未開放其他外賓參加畢業典禮」等理由，婉拒孫安佐出席。
親愛的家長您好， 自3月29日媒體報導孫安佐同學在美發生的事件，引起許多家長關注，為避免家長誤解和擔心，特別提出以下說明： 一、孫同學確實曾於本校就讀高中一至二年級，於2017年7月轉出，已無本校學籍，也非以本校交換生之名義赴美就讀。對於部分媒體的錯誤報導，本校已提出澄清，媒體也做了更正。然基於保護學生隱私，且本事件已進入美國司法程序，本校不會對外說明學生在學的學習情況，也希望所有老師、同學和家長，避免對外談論孫同學的相關話題。 二、康橋一直重視培養學生的國際觀及多元文化素養，如今發生此事件，我們除了感到遺憾，更要以此為鏡。本校將利用校內課堂及大型講座，加強學生的法治教育、品格教育以及對多元文化的認知與尊重。尤其提醒學生，不應在任何場合或網路平台上，發表藐視、批評、傷害他人的言論，或者按讚回應類似言論。 三、本校赴美就讀大學名校的校友眾多，且表現都相當優異，受到美國大學的肯定，因此增加錄取本校學生的人數，近日也持續有多位學生錄取Cornell University、NYU、UCBerkeley等美國名校。孫同學雖曾就讀本校，但此事件為個案，相信不致於影響未來本校學生申請美國大學的權益。 四、有關孫同學希望能回台參加高中同學的畢業典禮，我們理解孫同學的心情，然而畢業典禮是屬於畢業生在校的最後一次活動，且場地座位有限，因此除了畢業生家人和受邀貴賓外，學校原本就未開放其他外賓參加畢業典禮。未來孫同學如希望返校探視師長，仍可透過校友入校程序提出申請，學校會依相關規定處理。 五、相信此事件讓我們大家都上了一課，希望事件能儘快落幕，讓所有學生都能安心的學習，不再受到干擾。
私立康橋國際學校秀岡校區聲明如下：
親愛的家長您好，
自3月29日媒體報導孫安佐同學在美發生的事件，引起許多家長關注，為避免家長誤解和擔心，特別提出以下說明：
一、孫同學確實曾於本校就讀高中一至二年級，於2017年7月轉出，已無本校學籍，也非以本校交換生之名義赴美就讀。對於部分媒體的錯誤報導，本校已提出澄清，媒體也做了更正。然基於保護學生隱私，且本事件已進入美國司法程序，本校不會對外說明學生在學的學習情況，也希望所有老師、同學和家長，避免對外談論孫同學的相關話題。
二、康橋一直重視培養學生的國際觀及多元文化素養，如今發生此事件，我們除了感到遺憾，更要以此為鏡。本校將利用校內課堂及大型講座，加強學生的法治教育、品格教育以及對多元文化的認知與尊重。尤其提醒學生，不應在任何場合或網路平台上，發表藐視、批評、傷害他人的言論，或者按讚回應類似言論。
三、本校赴美就讀大學名校的校友眾多，且表現都相當優異，受到美國大學的肯定，因此增加錄取本校學生的人數，近日也持續有多位學生錄取Cornell University、NYU、UCBerkeley等美國名校。孫同學雖曾就讀本校，但此事件為個案，相信不致於影響未來本校學生申請美國大學的權益。
四、有關孫同學希望能回台參加高中同學的畢業典禮，我們理解孫同學的心情，然而畢業典禮是屬於畢業生在校的最後一次活動，且場地座位有限，因此除了畢業生家人和受邀貴賓外，學校原本就未開放其他外賓參加畢業典禮。未來孫同學如希望返校探視師長，仍可透過校友入校程序提出申請，學校會依相關規定處理。
五、相信此事件讓我們大家都上了一課，希望事件能儘快落幕，讓所有學生都能安心的學習，不再受到干擾。