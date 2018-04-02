日月潭違法船屋攬客 3人被起訴

南投地檢署會同南投縣政府、日管處等相關單位，就違規船屋進行拆除情形。（資料照，記者謝介裕攝）

2018-04-02 22:26

〔記者謝介裕／南投報導〕違法船屋被起訴又一樁﹗

日月潭俗稱船屋的四角吊網浮具原先是漁民捕撈的工具，採總量管制，總共有93艘，並與一般住家一樣附有門牌號碼，以利管理，怎料，許多漁民為了轉型觀光休閒發展，遂與餐飲相關業者合作，提供食宿、腳踏船等水上活動，導致四角吊網浮具出現一棟比一棟還高、還豪華的建築，外界遂以「船屋」稱之。

由於嚴重衝擊日月潭生態，民國100年間，南投地檢署以司法會同行政力量整頓後，違規營業問題才獲改善，怎料，最近檢方發現有死灰復燃之勢，遂指示警方積極展開監控、蒐證工作。

起訴書指出，賴姓等3名業者均曾因在日月潭湖面利用漁筏設置違法船屋竊佔日月潭水域國土而經法院判刑確定，卻於103年至106年間，將4艘未取得水域主管機關許可之漁筏，違法增建廁所後，以纜繩繫綁重物投入潭底之方式定著於潭面，再擅自變更漁筏之用途，竟於106年間，利用臉書「怪獸日月潭水上船屋」專頁及「日月潭怪獸水上船屋」網頁，對外招攬顧客或招待親友登船遊憩過夜，從事釣魚、烤肉、民宿等營利商業觀光行為，以此方式竊佔日月潭水域國有土地，面積總計約432平方公尺。

全案經登船執行搜索、潛水勘驗漁筏定著方式及丈量船屋等調查，確認涉案事證明確後，檢方依竊佔罪嫌將賴嫌3人提起公訴，並呼籲民眾勿因一己私利而損及公眾利益，以免受罰，得不償失。