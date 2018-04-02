有像嗎？水管接頭誤認為未爆彈 炸彈變詐彈

水管機械接頭被民眾誤認是未爆的炸彈。（記者吳俊鋒翻攝）

2018-04-02 22:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市蕭姓民眾在曾文溪畔整地時在泥土裡發現了長約1米3的金屬物，外表嚴重鏽蝕，他乍看之下，末端的形狀像是炸彈尾翼，懷疑是顆未爆彈，嚇得趕緊報案，警方通知國軍防爆單位處理，勞師動眾，檢視後，原來是遭丟棄的鐵製水管機械接頭，炸彈變詐彈，烏龍一場。

這起詐彈烏龍發生於上週六的下午，雖然軍方處理迅速且低調，由於案情頗戲劇化，獲悉的民眾認為有梗，持續議論，今天就在地方傳開，成了茶餘飯後的熱門話題。

蕭姓民眾當天下午僱請怪手在曾文溪楠西保生河段整理私有地，挖到了1顆不明的金屬物，深埋於泥土裡，外表一看，很像炸彈，唯恐發生意外，趕緊停工、報警。

附近民眾得知，保持距離圍觀，也開始揣測炸彈從何而來，有的認為應是日治時的二次大戰後期，美軍空襲台灣，丟下的炸彈未爆，留置迄今。

由於當地的曾文溪曾經改道，也有民眾研判是之前被沖刷下來，因河床變陸地，經年累月，一直埋在土壤裡沒有爆炸，直到這次才被發現。

陸軍相關單位抵達後，也未敢大意，以防爆裝置趨前，較為靠近時，從外型就一眼推斷可能是場烏龍，

尤其這顆金屬物有卯釘接縫，與炸彈結構也不同。

後來確認是嚴重生鏽的水管機械接頭，危機解除，不過從一些角度看過去，金屬物的末端，真的有點像炸彈尾翼，才引發這起烏龍。

這顆水管機械接頭最後也被移走了，避免民眾再錯認，造成不必要的誤會。