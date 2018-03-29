「養樂多有苦味」 少女揭遭獸父下藥性侵

2018-03-29 18:34

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名40多歲的獸父涉嫌在14歲女兒的養樂多、珍珠奶茶、梅酒裡放安眠藥，再趁女兒昏睡時撫摸下體並性侵，事後還拿驗孕棒給女兒要求驗孕，直到女兒查覺養樂多有苦味，獸父狼行才曝光。獸父到案後否認性侵，指稱女兒被摸時沒有反抗，兩人是合意，但新北地檢署調查，獸父案後發曾道歉且不願接受測謊，今起訴這名獸父。

據了解，少女父母離異後，她與弟弟撫養權歸屬爸爸，姊弟與父親同住。案發後，姊弟已搬去與母親同住。

起訴指出，前年11月至去年6月間，獸父常趁女兒睡著時偷偷溜進女兒房間，對她上下其手，女兒睡夢中驚醒，但迫於父親威嚴，她裝睡不敢反抗，後來又發現，爸爸每次拿給她喝的養樂多，味道都怪怪的，每次喝完都想睡，她將喝完的養樂多空瓶收集起來，弟弟主動說：「我們來交換看看」，喝完果然也想睡，加上曾看過爸爸半夜摸進姊姊房間摸姊姊大腿，弟弟因此將此事告知外婆，外婆再轉知少女的母親報警處理，同時將養樂多空瓶送去化驗。

獸父到案時承認撫摸女兒下體及下藥，坦承「做錯了！」但矢口否認性侵，辯稱放的要安眠藥劑量不多，女兒被摸時仍清醒，沒有反抗，代表「願意」；驗孕棒部分，獸父指女兒「交友複雜」，拿驗孕棒給她是教導她避孕常識，「我也有教她怎麼使用保險套保護自己」。

但因姊弟指證歷歷，加上化驗結果證實獸父的確有在養樂多內放安眠藥，檢方認定獸父性侵女兒共4次，將他起訴。