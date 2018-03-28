台北市警中階警官 110人調昇或調整職缺

2018-03-28 19:35

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局今日發佈一波中階警官人事異動，有多達位110人進行職位昇遷或調整，也是局長陳嘉昌上任以來，最大一次的人事調整。其中，因為有3個分局偵查隊長懸缺已久，這次一次補正，均將於本周五到職。

調整、調動名單為：魏倩芬調任本局主任秘書室專員；吳坤安調任松山分局偵查隊隊長

詹木順調任刑事警察大隊偵查第一隊隊長；劉宗仁調任刑事警察大隊偵查第八隊隊長；林弘基調任內湖分局偵查隊隊長；黃念生調任文山第一分局偵查隊隊長；吳漢中調任刑事警察大隊偵查第三隊隊長；郭建成調任北投分局偵查隊隊長；蔡鎮群調任刑事警察大隊偵查第四隊隊長；陳偉仁調任南港分局偵查隊隊長；陳彥錦調任刑事警察大隊偵查第五隊隊長；黃瀰嬗調任刑事警察大隊經濟組組長。

李孟驊調任大安分局督察組組長；莊祐銓調任士林分局督察組組長；陳佳宏調任南港分局督察組組長；楊健良調任刑事警察大隊督察組組長；楊志傑調任大同分局督察組組長；蔡岳良調任內湖分局督察組組長；翁麒豪調任交通警察大隊督察組組長；蘇信蓉調任山分局督察組組長；林岳寬調任本局松山分局督察組組長；王致傑調任中正第一分局督察組組長；陳心怡調任文山第二分局督察組組長；陳志傑調任捷運警察隊督察組組長。

蕭來欽調任保安警察大隊勤務指揮中心主任；顏光燦調任保安警察大隊秘書室主任；黃亮凱調任後勤科綜合股股長； 劉誌雄調任大安分局交通組組長；楊文欽調任大同分局交通組組長；李文英調任公共關係室公關股股長；霍春霖調任松山分局勤務指揮中心主任；鍾進城調任松山分局行政組組長；楊文振調任大安分局勤務指揮中心主任；陳義孟調任中正第一分局保防組組長；林正忠調任中正第二分局保防組組長；韓秀珍調任萬華分局保防組組長；林本泓調任中山分局行政組組長；潘嘉旺調任南港分局行政組組長；

夏天恩調任民防管制中心修護股股長；林來德調任民防管制中心業務股股長；許武田調任中山分局防治組組長；劉昌祺調任松山分局防治組組長；張文能調任內湖分局保防組組長；呂政國調任內湖分局行政組組長；朱志玄調任通信隊行政組組長；劉得焜調任通信隊管理組組長；王均調任交通警察大隊綜合組組長；蔡文給調任交通警察大隊秘書室 主任；王世馨調任勤務指揮中心企劃股股長；陳明志調任勤務指揮中心行政股股長；陳弘明調任調任外事科僑防股股長；張碧慧調任外事科綜合股股長。

于長豪調任督察室督察員；柯清波調任督察室督察員；黃柏翔調任督察室督察員；廖洛育調任保安科警務正；林鼎淵調任局刑事警察大隊專員；胡光興調任刑事警察大隊專員；黃明正調任防治科警務正；吳國鍵調任督察室警務正；張育豪調任督察室警務正；李羿伸調任犯罪預防科警務正；謝昆材調任刑事警察大隊專員；黃世璋調任訓練科警務正；陳進昌調任秘書室警務正；陳洲國調任防治科警務正；沈恆毅調任公共關係室警務正；蔡漢政調任督察室警務正；曾文勇調任刑事警察大隊專員。

呂滄棋調任松山分局松山派出所所長；王中大調任松山分局民有派出所所長；盧重毓調任北投分局長安派出所所長；羅秀成調任大同分局延平派出所警務員兼所長；張俼銘調任萬華分局漢中街派出所所長；黃冠希調任大同分局民族路派出所長；王明生調任信義分局六張犁派出所長；崔企英調任大安分局敦化南路派出所長；游進軍調任大安分局新生南路派出所所長；林聖崴調任大安分局安和路派出所長；楊坤龍調任中正第一分局忠孝西路派出所長。

；洪長義調任文山第二分局興隆派出所所長；黃俊國調任文山第二分局萬盛派出所所長；曾煥清調任中山分局中山一派出所警務員兼所長；陳志峯調任松山分局中崙派出所長；士林分局芝山岩派出所所長；董晉廷調任中正第二分局警務員；王中正調任士林分局芝山岩派出所所長；林上文調任內湖分局康樂派出所所長；黃桂卿調任松山分局偵查隊副隊長；黃冠豪調任內湖分局偵查隊副隊長。闕育任調任萬華分局偵查隊副隊長。；王惠平調任刑事警察大隊偵查第四隊副隊長；劉居榮調任刑事警察大隊偵查第三隊副隊長；林顏興調任南港分局偵查隊副隊。

魏德盛調任刑事警察大隊偵查第七隊副隊長；葉碩竣調任中正第一分局偵查隊副隊長；王玉玲調任交通警察大隊中隊長；黃宗斌調任交通警察大隊中隊長；沈維洲調任保安警察大隊中隊長；范達煥調任保安警察大隊中隊長；張林傑調任保安警察大隊副中隊長；楊志宏調任萬華分局警備隊隊長；陳合宗調任信義分局警備隊隊長；顏嘉潁調任文山第一分局警備隊隊長；大同分局警備隊隊長黃一郎調任士林分局警務員；內湖分局警備隊隊長黃文豪調任大同分局警備隊隊長；黃志明調任內湖分局警備隊隊長；陳韋勳調任萬華分局昆明街派出所巡官兼所長；柯杰男調任內湖分局潭美派出所長；朱柏翰調任內湖分局大湖派出所長；喬振倡調任文山第一分局萬芳派出所長。