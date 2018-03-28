吳念真被毒品惹毛了！請命「製造、販賣」一律重罪

導演吳念真提及行政院的兩支反毒宣導廣告，認為成效有限。（記者吳政峰攝）

2018-03-28 13:14

〔記者吳政峰／台北報導〕導演吳念真受台灣公益廣告協會感召，監製3支公益反毒廣告，今日出席影片發表會，他表示台灣毒品氾濫，二、三、四級毒品價格低廉，青少年接觸門檻低，危害甚鉅，呼籲法務部修法，不論是哪一級的毒品，只要是「製造」與「販賣」這兩種行為，均一視同仁課以重罪；法務部常務次長張斗輝回應，已著手修法加重製造、運輸、販賣的刑責，回應各界期待。

吳念真說，他的劇團內有名刑警組員，緝毒多年，每每好不容易抓到一個藥頭，到了法院卻可獲交保，有時會氣到「想燒了法院」，一邊抓人，一邊放人，民眾覺得很無力。

「賣十送一」吳念真說，部分地區的藥頭以免費供應毒品為誘因，吸收青少年當藥腳販毒，不少人青少年因此墮入毒品深淵，令人心痛；也曾聽過學校校長為了維持校譽和考績，明知校內有學童吸毒，卻視若無睹，大事化小，喪失教育系統功能。

吳念真指出，一級毒品固然嚴重，但二、三、四級毒品的蔓延性也不容小覷，尤其像K他命的三級毒品價格低廉，很容易就成為「入門款」，一旦接觸到了毒品，就會永無止盡的沉淪，用這個角度思考，三級毒品不是更嚴重嗎？

「最惡劣的就是製造跟販賣毒品！」吳念真直接向法務部請命，希望日後修法，不論哪一等級的毒品，只要有製造跟販賣之舉，一律視為同一重罪，不可輕縱。

台灣公益廣告協會理事長高志明表示，台灣從蔣渭水開始就開反毒，至今一百多年，總是民間出力、政府無力，毒品問題日趨嚴重，侵蝕國本，尤其近來新興毒品的變化莫測，外觀根本看不出來，民眾很容易誤食上癮。

高志明批評，把毒品摻入食品的行為影響食品安全，極度卑劣，呼籲政府「補破網」，加強管制這個漏洞，還給人民安心吃的環境。

針對吳、高的請命，張斗輝回應已修法加重二級毒品的製、運、販刑責與罰金，且針對現行持有純質20公克三級毒品才構成犯罪的法令，下修到5公克就有刑責，另加重新興毒品的刑責，「各界的期待，法務部都聽到了」！

台灣公益廣告協會號召義美、泰山、杏輝等32家企業與民間團體，發起「社會企業、無毒志業」活動，委請吳念真監製3支反毒公益廣告，並首度與法務部合作，民間與官方力量結盟，象徵全民抗毒，廣告將於參與的企業組織的門市、分行、據點等處公開播送。

行政院亦製作兩支反毒宣導影片，一為動畫，另一為行政院長賴清德的反毒談話，於記者會現場播送，不過吳念真看了之後苦笑搖頭，直言這兩支影片的宣傳效果有限。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆