澳洲打工遊學「呼麻」難忘 返台網購種子栽種

2018-03-28 11:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新北市35歲林姓男子，多年前曾到澳洲打工遊學，在當地嘗試過大麻菸，覺得很紓壓；返國後，透過網路購買大麻種子、學習栽種技巧，在自家設置小型溫室栽種成功。警方獲報，將他查獲，依毒品罪嫌送辦，檢方昨天裁定他5萬元交保。

警方調查，林男為新北市三重區人，多年前曾到澳洲打工遊學；返國後，投入水產養殖，1年多前，在苗栗縣後龍鎮租了一塊地，養殖石斑魚，當起青農，結果技術欠缺成熟，全部死光光，魚池也草草收場；現從事銷售業務，

警方說，因大麻在澳洲為合法，林男在當地也嘗試吸食；返國後，林男念念不忘大麻滋味，也透過網路，結識呼麻同好，三不五時「哈」一下解饞。

警方說，但在台灣，大麻為二級毒品，林男每回吸食，總得偷偷摸摸，也有求於人，遂透過網路以近1000元，購買了6顆大麻種子，在三重住家嘗試栽種。

再度當起「青農」的林男，認真地上網蒐集栽種技術，並添購小型溫室設備，於去年7月間首度栽種3顆、但失敗，他修正技術，去年12月順利收成。

苗栗縣警察局刑事警察大隊、刑事警察局偵查第一大隊第二隊及台北市北投警分局，於網路偵蒐獲得情資，林男涉嫌栽種大麻及販售等情，經專案小組蒐證，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，26日持票前往搜索。

警方當場查獲乾燥大麻花1包（毛重24公克、淨重21.5公克）、大麻葉1包、煙斗1支、剪刀2把、成長棚架1組、照射燈具1組、除濕機1台、曬網1個、溼度計1 支、大麻菸2根、液體肥料3瓶、捲煙紙2盒、研磨器1個、放大鏡1組、種植盆3個及培養土1批等贓證物。

林男坦承犯行，但稱收成的大麻成品僅供自行施用，也對所犯罪行、深感後悔，他經檢察官複訊後，裁定5萬元交保。