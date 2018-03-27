司法院通過「勞動事件法」草案 法院將設勞動專庭

2018-03-27 20:46

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院26日院會決議通過「勞動事件法」草案，分為總則、勞動調解程序、訴訟程序、保全程序、附則等5章，合計53條條文，未來將在各級法院設置勞動法庭或專股，加入勞動事件審理，草案近日送行政院會銜，預計本會期送立法院審議。

司法院指出，草案重點除了設置勞動專庭，並擴大勞動事件範圍，將與勞動生活相關的民事爭議，包括建教合作、性別工作平等、就業歧視、職業災害、工會活動、競業禁止及其他因勞動關係所生侵權行為爭議等，納入勞動事件範圍。

司法院表示，勞動事件起訴前應行「勞動調解」程序，草案參考日本法制，以勞動法庭法官1人與具有處理勞資經驗的調解委員2人，共同組成「勞動調解委員會」進行勞動調解，促成兩造解決紛爭，提升當事人自主解決紛爭功能。

勞動調解委員會得依職權提出解決紛爭方案，如當事人未異議，即視為調解成立，以擴大勞動調解弭平紛爭之成效；如勞動調解不成立，調解聲請人未為反對續行訴訟，即應由參與勞動調解的法官續行訴訟，以一次辯論終結為原則。

司法院指出，為了減少勞工的訴訟障礙，勞工得於我國勞務提供地法院起訴，其被訴時亦得聲請移送至其選定有管轄權的法院；減徵或暫免徵收勞工起訴、上訴及聲請強制執行之裁判費、執行費；勞工得偕同所屬工會選派之適當人員到場擔任輔佐人；雇主就其依法令應備置之文書有提出之義務，同時強化當事人與第三人提出所持有證據方法或資料之責任，及減輕勞工關於工資及工作時間等事實之舉證責任。