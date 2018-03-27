「蛇姬」呼麻風波未完 遭經紀公司求償300萬元

「蛇姬」林采緹（右二）因呼麻事件遭經紀公司求償300萬元；圖為男友胡睿兒（右一）農曆過年期間到林家拜年。（翻攝自臉書）

2018-03-27 13:05

〔記者溫于德／台北報導〕「蛇姬」林采緹，前年9月與樂團Under Lover主唱男友胡睿兒呼麻被逮，後因自費戒癮治療，加上檢方考量她是初犯且承認犯行，給予緩起訴，但要進行戒癮治療2年，並服40小時義務勞務。不過，呼麻影響所及並未結束，她的經紀公司勝駿娛樂認為，藝人吸毒已違反合約內容，因此向自家藝人提起民事求償300萬元，全案今天上午首度開庭。被告律師當庭表示，林雖願意承擔賠償責任，但金額過高。

勝駿娛樂律師稍早表示，林采緹2016年9月因吸食大麻遭偵辦，已違反雙方合約規定，在未解約情況下、對藝人求償300萬元損害賠償；他也說，因林女吸毒、影響香港工作，導致當地2家公司對勝駿娛樂一共求償逾1千餘萬元，此外，勝駿娛樂也已賠付另家公司22萬5千元。

林采緹律師則說，被告雖不爭執賠償責任，但爭執求償金額，縱使需要賠償，也應該是合理金額。

法官聽畢雙方答辯後，因尚須時間確認香港2家公司是否參加本訴訟，因而定下次開庭間為8月3日上午。

現年28歲的林采緹，經歷前年呼麻事件後，與胡睿兒被外界酸為「毒鴛鴦」；後雖曾傳出分手消息，但知情人士否認並解釋，「蛇姬」為留住男粉絲才會發表單身宣言。

此外，「蛇姬」去年底又在個人臉書發文提到，「2017年我得到了一個最美好的禮物」，並附上嬰兒圖案，被疑有孕；今年則傳她將升格為人妻，預計產子並餘下半年與胡完婚。

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