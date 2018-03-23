竹北分局將拆夥 135官警轉戰成軍新湖分局

新竹縣新湖警分局計畫下月中旬「試營運」。（記者黃美珠攝）

2018-03-23 21:19

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣竹北警分局要分家了！300名員警，將有135名要被移撥轉戰新湖，正式成立新湖分局，不過原訂4月1日就要「試營運」的，卻因為誰去？誰留？連偵查隊長該派誰上任等細節都尚未敲定，所以將暫延到4月23日才會兌現。

新竹縣政府警察局局長張榮興說，新湖分局已經報署同意，將在4月23日正式「試營運」。

整個新湖的警力來自竹北分局，屆時竹北原有的300名官警，將「拉」135名到新湖服務，165名留守竹北。

原來新豐、湖口2鄉境內的各分駐、派出所以及湖口車禍處理小組組織維持不變，新湖偵查隊則從現有9個偵查小隊的竹北偵查隊，移撥4個小隊過去成軍。

如果遇到治安突發狀況，將由竹北偵查隊和新湖分局籌備處，總共20多名警力合組「快打部隊」到場協助新湖分局維安。

張榮興說，原則上6月1日新湖分局長就會到任，目前人選還不明朗，該分局正式開張前，新湖分局長就由竹北分局長暫代。

新竹縣警方說，新湖分局的開辦雖也曾考慮從全縣4個分局各自調度部分警力拼湊成軍，但考量最熟悉新湖治安狀況的，依舊是原來就同屬1個分局的竹北分局，所以最後定案只拆竹北分局。

縣議員劉良彬所關切新埔分局警力也受影響部分，實際上新埔分局最近雖有2名巡佐升職到新湖去，但新湖分局一旦成立就會歸建回新埔，基層派出所並無異動。

警局表示，去年下半年新竹縣只有980名員警，目前已有1032人，在警政署支持，已有能力開辦第5個分局，因應竹北和新湖2地極端城鄉差異所形成的不同治安狀況。