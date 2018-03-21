禽流感疫苗爆假藥！檢調全面追查聲押8人獲准

雲林養鴨場傳出50萬隻鴨、已經打到非法製造的偽藥血清（調查站提供）

2018-03-21 11:56

［記者楊政郡／台中報導］預防禽流感疫情的血清也傳出偽藥！雲林地檢署指揮調查局中機站等調查發現，桃園縣某屠宰場張姓負責人106年間，利用可取得禽類血液之便，違法製造假血清，交由雲林縣江男等注射隊人員，為雲林、嘉義、南投、彰化等地區養禽場飼養之禽鳥施打注射，至少已有50萬隻禽類已注射這種血清偽藥，不法獲利初估2000餘萬元，雲林地檢聲請羈押相關涉案嫌疑8人獲准、3人交保候傳，全案擴大偵辦中。

近年來嘉義、雲林、屏東等地區養禽場感染禽流感疫情頻傳，但是傳出不肖廠商，為了賺取疫苗牟利，出現非法製造的血清疫苗！雲林地檢何金陞檢察官指揮調查局中機站，歷經數月蒐證及與農委會防檢局多次研析，這些偽藥血清係由北部某屠宰場負責人張男，利用屠宰場可取用血液之便，違法製造動物用血清偽藥。

張嫌（58歲，原為養鴨戶）與吳嫌非法製造血清，據他供稱是利用已染病又恢復健康的鴨，體內血液已出現抗體，他取得這些有抗體的鴨血後，加工後再幫其他鴨子打血清，他是賺加工費而已。

雲林地檢認為時機成熟，指揮中機站等單位組成專案組，出動近百名人力，同步搜索北、中、南製造、儲存動物用血清偽藥計12處所，查獲在雲林民宅內廁所製造動物用血清偽藥，還有上游工廠及儲放血清之倉庫。

專案人員發現該等製作血清工廠現場殘破不堪、血水橫溢，環境髒亂不堪，當場查獲製造偽藥機具一批、相關血水原料及500餘瓶動物用血清偽藥。

據瞭解張嫌自106年7月間起違法製造血清疫苗迄今，交給施打人員江男等人，施打偽藥的鴨隻已高達50萬餘隻，銷售金額已逾新臺幣1億元，不法獲利初估2000餘萬元，檢察官訊後依動物用藥管理法將張、吳、江等製造、施打人員8人聲請羈押獲准、另有3人交保候傳。