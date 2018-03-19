機場免稅店順手牽羊入境落網 在香港偷走行李箱也招了

2018-03-19 16:43

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄國際機場昇恆昌免稅店15日遺失2副Gucci太陽眼鏡，蕭姓女竊嫌18日從香港返國人贓俱獲，隨身還多了一只行李箱，成了案外案。潘姓港客在台中機場搭機時，順手牽羊拿走置物箱內手機，以為可以遠走高飛，卻在機艙內被逮。

昇恆昌員工16日向航警局高雄分局報案，指稱15日上午遺失2副Gucci太陽眼鏡，價值2萬2250元，警方調閱監視器，查出台灣籍27歲蕭姓女子涉有重嫌。蕭女18日夜間6時20分搭乘港龍航空KA-454班次入境，警方攔查偵訊，蕭女坦承犯案，並起出贓物Gucci牌太陽眼鏡2副。

警方也發現蕭女出國時僅攜帶1件行李箱，返國時卻多1件；蕭女向警方供稱，是在香港機場準備搭機時，順手牽羊帶回台灣，不過該箱內只有衣物，沒有貴重物品。

除此之外，18日下午1時35分，鄭姓旅客向台中分駐所報案，指稱通過安檢門時，手機遺失在置物箱，請求協尋。經調閱監視畫面，發現26歲香港籍潘姓男子拿走手機，該時段有香港快運UO183班次飛往香港，及長榮航空BR819班次飛往澳門，且開始登機，時間急迫，警方立即將涉嫌人衣著、身形特徵傳送至各執勤員警，於14時25分在香港快運UO183班次機艙內將潘嫌攔下。

潘嫌向警方表示，通過安檢門時看到手機，一時起了貪念，以為馬上就要搭機返港，神不知、鬼不覺，想不到台灣警方只花了50分鐘逮人。

航警局高雄分局表示，蕭、潘2嫌涉及刑法第321條加重竊盜罪，已經移送偵辦。

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港客過海關順手牽羊偷手機 航警上機及時逮人

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