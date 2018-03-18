2駕駛酒駕上路 4車連環撞

林男酒駕，開車（紅色）追撞前方鄭男的轎車。（記者王駿杰翻攝）

2018-03-18 10:43

〔記者王駿杰／新竹報導〕鄭姓體力工15日邊上班邊小酌，傍晚下班貪圖方便酒駕開車回家，卻在舊社大橋等紅綠燈時被另名喝得爛醉、也酒駕準備返家的林姓體力工由後方追撞，鄭男的轎車受到撞擊，又連續追撞前方轎車與客運，造成4車連環車禍，鄭男的車如夾心餅乾，讓他想跑都沒辦法，只能站在原地氣得大罵，指自己被豬隊友酒駕「抓交替」。

警方指出，41歲鄭男與45歲林男皆無前科，當天兩人都酒駕，開車沿舊社大橋往新竹市方向行駛外側車道直行，等紅燈時，林男駕車先撞上前方的鄭男，鄭男再撞上前方的轎車與客運，4輛車全撞成一團，經酒測，鄭男酒測值0.24，罪魁禍首林男則醉得離譜，酒測值0.99。

警方指出，車禍發生當下，鄭男氣壞了，直呼自己有夠衰，早知道別貪圖方便酒駕，讓員警哭笑不得，向鄭男說「你被同行處理掉了...」。而林男則有頭部外傷併額頭擦傷及腦症盪、右手肘擦挫傷、右膝擦挫傷，送醫後無礙。

林男告訴警方，他當天下午4點多上工，邊做事邊喝了一手啤酒，下班後開車打算返家，以時速50至60公里行經舊社大橋時，車上的東西忽然掉到副駕駛座腳踏墊上，他彎下腰去撿，就不小心撞上前方車輛。

鄭男向警方供稱，他當天下午在新竹縣工地上班時小酌，喝了半瓶保力達，之後駕車準備返家，在橋上等紅燈時被林男開車由後方追撞，之後他再撞到前方轎車與客運。

警方指出，鄭、林兩人都知道開車不能酒駕，但仍貪圖方便上路，導致車禍發生，所幸四輛車中另外一輛轎車與客運駕駛都未受傷，全案訊後依公共危險罪嫌將兩人送辦。

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