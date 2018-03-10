盧秀燕和國民黨籍議員拍形象照 抖肩秀團結

2018-03-10 16:08

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕，今天邀集10餘位黨籍現任議員及議員參選人進攝影棚，舉行「衫同款‧人同心」記者會，除穿著台灣製的天空藍襯衫一起拍攝「布一樣」形象照，還大跳自創版抖肩舞，現場高呼「國民黨‧加油」、「台中‧會贏」，誓言找回乾淨的藍天，帶來更好的新台中。

盧秀燕表示，本次棚拍記者會主題設定為「我們不一樣」，靈感是來自於歌手大壯的同名歌曲「我們不一樣」，歌詞：「張開手，需要多大的勇氣？這片天，你我一起撐起；更努力，只為了我們想要的明天！」真切反映出國民黨參選人為了讓台中變得更好而努力奮鬥的心聲。

這次選戰，國民黨市長參選人盧秀燕、市議員及市議員參選人，均穿著材質色系「布一樣」，共同拍攝形象宣傳照，代表國民黨在大台中地區，不分選區團結一心，「衫同款，人同心」，共同為台中百姓們全力以赴，只為爭取更好新台中！

盧秀燕說，民進黨中央地方全面執政，台中市長林佳龍更握有行政資源，國民黨沒人、沒錢、沒資源，這次選舉將十分艱困，就像盧秀燕及議員穿著台灣製的天空藍襯衫，一件也僅250元，雖然如此艱困，但「即使環境惡劣，我們毫不畏懼，誓為台中市民找回乾淨藍天」。

除了團結合影，現場等候攝影時間，盧秀燕更與議員及議員參選人，包括楊啓邦、吳瓊華、張廖乃綸、黃馨慧、朱暖英、劉士州、沈佑蓮、陳成添、賴曉亭、李麗華、冉齡軒、陳政顯等人，大跳自創版的抖肩舞，現場歡笑聲不斷，展現參選人「不一樣」的一面。