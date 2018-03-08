馬英九才剛來過... 銳鳶無人機墜毀國小校園

銳鳶無人機墜毀武潭國小平和分校校園旁的吉貝棉林地。（記者邱芷柔翻攝）（記者邱芷柔攝）

2018-03-08 17:10

〔記者邱芷柔／屏東報導〕海軍海上戰術偵搜大隊的1架銳鳶無人機，今天上午11點執行例行訓練任務時，因不明原因墜落屏東縣武潭國小平和分校旁的吉貝棉林地，距離校區僅有100公尺，讓當時正在校內進行模範生選舉的師生嚇壞，村民聽到爆炸巨響也紛紛趕到校園查看，所幸沒有人員受傷，巧合的是，兩天前前總統馬英九才到平和分校與師生們開心合影，讓地方村民笑稱「該不會是帶賽吧！」

失事墜落的銳鳶中型無人機，在陸軍服役6年，去年9月1日移撥給海軍，專責海上戰術偵蒐任務，對台灣周邊海域的不明船艦進行監控，目前駐地在屏東空軍基地。

海軍海上戰術偵搜大隊大隊長吳奇軒表示，今天是執行例行性的飛行偵蒐任務，對於發生意外感到非常抱歉，失事原因已組成專案小組進行調查。

校園監視器清楚錄下爆炸過程，距離校園約100公尺的林地，瞬間出現火球，正在進行模範生選舉的師生全被嚇了一大跳，有的趕緊摀住耳朵、有的瞪大眼睛直呼可怕，老師們也趕緊通報警消人員。

分校主任方國榮表示，當時學校正在進行模範生選舉，全校師生都在操場，先是聽到引擎急速運轉的聲音，後來就聽到墜毀撞擊及爆炸聲，現場出現一團火球，學校趕緊通報，警消、軍方人員陸續到場。

部落村民表示，大家聽到爆炸聲的時候都嚇了一跳，由於傳出聲音的地方是學校，村長、鄰長都趕快往學校跑，因為感覺「飛機」很大，一開始還以為是有人駕駛的輕航機，還好最後是無人機，2天前馬英九才來部落，就在操場跟學生們拍照「也太巧了，該不會是帶賽吧！」

軍警人員到現場清理無人機殘骸。（記者邱芷柔攝）

學生們聽到爆炸聲後嚇得跳起來，並趕緊摀住耳朵。（記者邱芷柔翻攝）（記者邱芷柔攝）