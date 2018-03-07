南市虐童幼稚園 又被爆老師「剪腳趾甲沒洗手餵童」

2018-03-07 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕台南市永康區1家幼稚園遭家長控訴虐童，家長在調閱監視器後發現有2名老師對幼兒做出腳踢、拖拉等不當行為。其他家長爆料指出，該幼稚園的老師衛生習慣不佳，竟在剪完腳趾甲後，用沒洗過的手餵食小孩。教育局表示，若老師的不當管教行為屬實，將裁罰該幼稚園。警方也將於明天約談2名老師。

綜合媒體報導，台南市永康區1家幼稚園，近日遭家長控有2位老師虐童，據監視器畫面紀錄，2老師曾對3、4位幼童有腳踢、強拖拉、直接拎起等不當行為。另據《蘋果日報》報導，有家長提供一段2017年的影像顯示，該幼稚園1名老師坐在兒童桌上剪腳趾甲，且剪完後沒洗手，就直接拿小饅頭餵食幼兒，爆料家長稱「衛生習慣極差，難以想像這叫五星品質」。

爆料家長表示，曾據影片記錄詢問園方，但園方無法給出適當解釋，也不認錯，小孩還出現恐懼上學，做夢哭醒等狀況，便馬上把自己的孩子轉離這間幼稚園。該家長也指出，光是2016年下旬，即有約10名小孩轉離該幼稚園。

教育局表示，該問題幼稚園在2016年，已傳出親師溝通和幼兒照顧管理問題，也有進行調查，但由於問題教師已離職和學生轉校，教育局並未成案。教育局稱，若該幼稚園教師不當管教行為查證屬實，將對園方負責人處以3000元以上、3萬元以下罰鍰。警方也將於明天約談2名老師。