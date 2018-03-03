國民黨竹市議員顏政德涉詐領100餘萬元助理費 40萬元交保

2018-03-03 16:48

〔記者王駿杰／新竹報導〕國民黨籍新竹市北區議員顏政德因被控涉嫌以姪子、姪媳當人頭詐領助理費，2日遭檢方搜索，並向法院聲請開羈押庭，顏政德當庭認罪，法官今裁定40萬交保。他被控涉案時間約2年，以月薪3至4萬元計算，不法所得共近100餘萬元。

新竹地檢署由檢察官邱志平指揮，2日上午針對顏政德的服務處、住宅與姪子姪媳的住宅發動搜索，並陸續將3人帶回偵辦。

檢方指出，顏政德涉嫌利用姪子、姪媳做人頭，自104年2月至106年3月不等，以2人為議員助理名義向議會申請每月3至4萬元助理費，提款卡由顏保管並提領，不法所得共近100餘萬元。

檢方表示，初步調查，顏政德的姪子有固定工作，姪媳則是家庭主婦，100餘萬元不法所得中，姪子人頭戶約佔其中的89萬餘元，姪媳則佔16萬餘元，姪子供稱確實有替顏政德處理部分議員工作，但姪媳坦承是人頭，兩人涉案情節還有待釐清。

檢方指出，顏政德在羈押庭中當庭認罪，表示願意繳回犯罪所得，因此法官認為沒有羈押必要，分別裁定顏政德、姪子、姪媳各以40萬元、5萬元、3萬元交保，並要求顏政德不得再與姪子、姪媳接觸。

顏政德曾在民國96年至98年間擔任新竹市長林政則機要人員，103年當選新竹市議會第九屆議員。記者稍早聯繫顏政德，但他的電話無法接通，未取得回應。