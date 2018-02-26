持軍刀闖總統府砍憲兵 呂軍億精神鑑定正常

攻擊總統府憲兵的51歲兇嫌呂軍億精神鑑定正常，證實呂行凶時沒有任何幻聽、幻覺等無法辨識行為的狀況，行為能力正常。（資料照）

2018-02-26 14:21

〔記者張文川／台北報導〕51歲男子呂軍億去年8月18日，至軍史館偷走日本軍刀，闖入總統府砍殺周姓憲兵右頸，台北地院今開庭辯論，已因傷提前退伍的周姓憲兵提出附帶民事求償300萬元，呂軍億表明只能賠150萬元，但會盡最大能力賠償；精神鑑定結果也出爐，證實呂行凶時沒有任何幻聽、幻覺等無法辨識行為的狀況，行為能力正常；此外，軍史館也回覆法官，確認被竊軍刀不是古物。全案辯結，定3月22日宣判。

被砍傷的周姓憲兵因神經受損，至今仍右臉麻痺而提前退伍，他今戴口罩出庭但未發言，由軍方代理人、軍史館代表謝佩芳代言，謝女向法官陳報軍史館列管在案的古物共有11件，呂軍億竊取的日式軍刀並非古物。

合議庭日前依職權將呂進行精神狀態鑑定，法官今當庭諭知鑑定結果，確認他當時的行為能力正常，沒有因憂鬱症而導致有任何幻聽等無法辨識是非的情形，呂也自承當時意識清楚，也自知可能會死在總統府，才會在犯案前先寫絕筆信，讓世人了解他的動機。

呂軍億堅稱沒有殺人的犯意，當時因憲兵在拉槍機，他朝槍枝護木砍去，刀口與槍身接觸後往下滑，才順勢砍到周的頸部成傷，不是他可預期。

但檢察官認為，根據被害人與證人說詞與傷害部位的診斷證明，呂確實有不確定殺人故意，涉犯殺人未遂、妨害公務、加重竊盜、侵入建築物、公共場所攜帶刀械等罪，請法官依法判決。北檢起訴此案時，具體求刑7年。