真巧！雙胞胎先後考上警察 都在竹市服務！

哥哥應芝桓（左一）和弟弟應芝恒（右一）是雙胞胎，日前在文華派出所相遇，讓所長徐念陽一時搞不清楚。（記者蔡彰盛翻攝）

2018-02-25 14:22

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市28歲警員應芝桓和弟弟應芝恒是雙胞胎，哥哥2年多前特考進入警界，在派出所服務，弟弟今年跟隨哥哥腳步，也考上警員，目前在交通隊交安組負責車禍處理。雙胞胎兄弟倆日前因處理車禍案件，在派出所相遇，不知情的所長還問：「你們怎麼這麼像？」事後才知原來是雙胞胎。

哥哥應芝桓說，他退伍後考上特考班警員，2年多前分發到竹市，先後在埔頂派出所和文華派出所服務。弟弟應芝恒原本在竹科當工程師，看到哥哥擔任警職，雖辛苦但生活相對穩定，於是也跟著考上警察，上個月畢業分發到竹市，目前在交通隊交安組處理車禍案件。

雙胞胎兄弟雖一同在竹市警局服務，但因弟弟才剛剛分發，很多警界同事都還不知道有這對雙胞胎。日前弟弟處理車禍案件，就近到哥哥服務的文華派出所借酒測器，兄弟倆在所內相遇，當時派出所所長徐念陽不知道應芝桓有個雙胞胎弟弟，而且也是警局同事。

徐念陽當時納悶兩人怎麼長得這麼像，詢問才得知是雙胞胎，立刻熱情和兄弟倆合照，也歡迎弟弟應芝恒加入警界行列，一起為治安努力。哥哥應芝桓說，因弟弟專責處理車禍，未來兄弟倆在執勤現場相遇機會很多，希望可以一起替民眾解決問題。