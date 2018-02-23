中國女子跨海求助 警破獲黑幫轉做詐騙機房

2018-02-23 15:25

〔記者邱俊福／台北報導〕有黑幫背景、綽號「憨虎」的王寶童，半年前轉行籌組「假檢警」詐騙機房，專鎖定中國民眾，以被害人涉及洗錢或者貪污案，要求監管帳戶存款為由，誘騙操作網路銀行帳戶將錢轉出行騙，一名中國福建省白姓醫師娘受騙人民幣130萬元（約台幣600萬元）後跨海求助，刑事局偵九大隊經長期蒐證，今天宣布將王與機房人員等5人逮捕送辦。

警方調查，56歲王嫌，年輕時為台中市大湖幫成員，跟隨綽號「憨臉」的大哥，去年聽聞詐欺機房獲利頗豐，遂透過朋友介紹，自行購買行動電話及人頭門號等設備，前後募集郭、盧、黃及劉等4人，至其承租的大樓公寓內撥打詐欺電話。

由一線人員假冒銀行工作人員，告知被害人信用卡欠費未還，疑似遭盜用，再轉由二、三線假冒公安人員，誆稱被害人已經涉及洗錢案，並佐以假造的公文書使其信以為真後，進一步問出帳戶相關資訊，及引導操作網路銀行帳戶將錢轉出。

警方經過濾贓款進出的銀行資料，初估半年來至少得手台幣2000萬元。王嫌到案後則向警方哭窮，表示經營詐騙機房都沒有詐騙成功。

警方表示，去年5月間，白姓被害人被騙130萬元人民幣後，向當地公安單位報案，公安單位經調閱相關資料，告知詐騙機房在台灣，隔月白姓被害人便在丈夫陪同下來台，主動求助刑事局，偵九大隊受理後，從被害人提供的資料追查，鎖定王嫌為首的機房。

上月3日於台中市的機房，逮捕王與旗下機房人員郭姓、盧姓等3人，現場除查扣相關電腦、手機等證物外，還在電腦內發現大量中國個人資料、假公文範本、假機關印信圖片檔等詐騙用資料。隨後依嫌犯指認及供述，於本月5日再逮黃姓及劉姓2名共犯，依詐欺罪移送台中地檢署偵辦。

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