烏日分局犒賞員警 局長發紅包、副座下廚煮麵

烏日分局長吳耀南（左）發紅包慰勞員警春節時的辛苦。（記者蘇金鳳攝）

2018-02-22 13:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕警方的「加強重要節日安全維護工作」已於今天結束，烏日分局長吳耀南為了慰勞員警的辛苦，今天中午不但特地到偵查隊發紅包，還自掏腰包請員警吃飯，眾人則指定副分局長蔡期望下廚煮義大利麵，為了不讓員警失望，蔡期望一大早到分局熬煮了二個小時義大利肉醬，眾人直呼好吃。

警方為了讓民眾好過年，在過年前實施「加強重要節日安全維護工作」，時間達15天，這段時間，民眾都看到波麗士大人用各種方式，在四處宣導春節應有的安全觀念，今天為最後一天。

烏日分局長吳耀南為了慰勞員警，今天中午特地到烏日分局的偵查隊，贈送每一位員警一包紅包，感謝這段時間的辛勞。

此外，他還自費請員警們吃午飯，由員警們自行決定吃何種料理，而員警們由於曾吃過副分局長蔡期望親自煮的義大利麵，因此眾人「指定」請蔡期望下廚。

蔡期望為了不讓員警們失望，今天一大早就準備了一堆義大利醬的食材，花了二個小時熬煮，直到中午一大鍋的義大利醬終於香噴噴的呈現在眾人眼前，眾人拌著麵條吃，直呼好吃，紛紛向蔡期望要菜單及煮法。

吳耀南表示，15天的「加強重要節日安全維護工作」今天結束，同仁們每天都很辛苦在進行宣導，因此他利用活動的最後一天來犒賞員警同仁，以表達慰問及感謝之意。