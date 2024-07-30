誘線上博弈害慘輸再借6百萬／明仁會少年董暴力討債 逮12人

大批警力荷槍實彈，前往陳嫌住處攻堅。（記者陸運鋒翻攝） 竹聯幫明仁會宜蘭溪北分會長陳奕呈（前一）及游明源（前二）等人12嫌被逮捕送辦。（記者陸運鋒翻攝）

2024/07/30 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕自稱「少年董」的竹聯幫仁堂明仁會宜蘭溪北分會長陳奕呈及幫眾游明源等人，代理線上博弈平台並拉攏會員，還提供資金借貸，有被害人輸了一百萬，向陳嫌等人借六百萬，無力償還龐大債務時，便前往其住處潑漆、撒冥紙，甚至強擄拘禁，刑事警察局日前掌握情資，兵分多路逮捕陳等十二嫌送辦。

刑事局調查，卅二歲陳嫌招攬當地居民加入「卡利娛樂城博弈平台」會員賭博，還提供借款，若還不出來，就對其家人恐嚇，讓他們全家不得安寧。

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拉居民當會員 拘禁勒贖

其中，張姓被害人去年輸了一百萬多萬元後，向陳嫌等人借六百多萬元並簽下本票，因還不出錢，陳嫌等人不時到其住處恐嚇、撒冥紙、潑油漆，甚至強擄拘禁，直到親友拿錢贖人才獲釋放。

4人報案 警攻堅逮人

刑事局接獲至少四名被害人報案，報請宜蘭地檢署檢察官指揮，經長期跟監、蒐證，並溯源追查相關金流，今年一月至六月分數波前往宜蘭礁溪、台北市中山及大同等區，持拘票、搜索票，逮捕陳嫌及游姓共犯共十二嫌到案。

警方現場查扣贓款六百一十萬元、一百六十八萬元百達翡麗名錶、空氣槍、塑膠子彈、西瓜刀、冥紙、GPS追蹤器等贓證物，警詢後依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，檢方複訊後諭令陳嫌廿萬元交保並限制出境，其餘十一嫌以三至十五萬元交保候傳。

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