私菸假冒海產新春闖關 澎湖警方查獲124箱

私梟在貨品上面註明易碎勿拆，卻是掛羊頭賣狗肉走私未稅菸品。（澎湖縣警局提供）

2018-02-21 18:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕新春伊始！澎湖縣政府警察局第一天開工，就繳出漂亮成績單，在龍門尖山貨運碼頭，查獲自創品牌Derby及D B的白牌未稅香菸，數量達124箱（約6萬2000包），估計市價達300萬元以上，防止私菸流入市面，影響國家稅收及人民健康。

部分不肖分子趁著年節離島間貨運量大增，意圖魚目混珠夾帶私菸入關牟利，澎湖縣警局望安分局接獲線報，有不法分子利用寄送澎湖海產的機會企圖闖關，因此會同澎湖縣警局刑警大隊、海巡署澎湖機動查緝隊、岸巡第七總隊及高雄港務警察總隊澎湖港中隊聯手，在馬公市龍門尖山貨運碼頭成功查獲。

根據了解國內菸稅一再調漲，作為長照財源後，讓吸菸民眾大感吃不消，走私菸品成為私梟藉機大撈一筆的機會，逃避高額菸捐後上市有利可圖，因此策畫以海產方式蒙混過關，企圖夾帶私菸闖關，由澎湖縣警局整合相關友軍單位部署，今日在尖山貨運碼頭成功攔截自創品牌未稅菸品，有效阻斷劣質菸品流入市面，殘害國人健康。

澎湖縣警局長賈樂吉表示，民眾的踴躍檢舉，維護公平正義，是澎湖縣良好治安的基礎，呼籲民眾挺身而出，共同維護乾淨家園，同時也給予私梟當頭棒喝，避免澎湖淪為走私中繼站惡名。

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