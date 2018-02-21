律師郭憲彰雄檢燒國旗嗆檢快起訴 原因曝光

2018-02-21 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕律師郭憲彰為表達刑法第160條污辱國旗罪限制人民言論自由之荒謬、不合時宜，去年底退休前夕以身試法，赴高雄地檢署公然燒國旗及國父遺像。郭憲彰說之所以以身試法燒國旗，是希望未來被判有罪定讞後，聲請大法官釋憲，因此希望雄檢快用刑法第160條污辱國旗罪辦他，如果不辦，要「天天來燒」。

綜合媒體報導，郭憲彰對於自己赴雄檢燒國旗及國父遺像之舉表示，本來就是他的言論自由，他認為國旗是國家的象徵，但值不值得人民尊重是可以討論的，「國家怎能禁止民眾表達不滿？」。

郭憲彰舉憲法所保障人民的平等權為例，表示人生而平等，就算國父孫中山再怎麼偉大，「憑什麼可立專法規定人民不能碰他的照片？」，認為刑法160調後段「圖侮辱創立中華民國之孫先生，而公然損壞、除去或污辱其遺像者亦同」違憲，他強調，只要是違反憲法所保障的基本人權都應該廢除。

燒國旗事件爆發後，台南地院法官僅判郭普通毀損罪，郭憲彰認為台南地院法官刻意閃掉刑法160條，他之所以以身試法燒國旗是希望未來被判有罪定讞後，聲請大法官釋憲，因此希望雄檢快用刑法第160條污辱國旗罪辦他，如果不辦，要「天天來燒」。

刑法第160條規定「意圖侮辱中華民國，而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。意圖侮辱創立中華民國之孫先生，而公然損壞、除去或污辱其遺像者亦同」。