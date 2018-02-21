走蘇花差點被落石擊落 網友驚呼：駕駛福大命大

落石從93公尺高處掉落，差點砸中蔡姓駕駛轎車。（圖擷自爆料17追）

2018-02-21 14:59

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台九線蘇花公路昨天下午，一個約電視機大小的落石從93公尺、約30層樓高處掉落，差1公尺就砸中一輛北上轎車，蔡姓駕駛20日將行車紀錄器影片貼上臉書社團《爆料17追》，許多網友看得為駕駛捏把冷汗，直呼「差點看見上帝，逃過一劫真的很幸運！」

20日下午1時許，駕駛轎車從花蓮沿蘇花公路北返的蔡姓男子，突然1顆約電視機大小的巨石從山上落下，正巧砸在蔡男車前1公尺處，岩石撞擊地面後瞬間裂解成碎片飛散，所幸落石並未直接砸中車輛。

蔡姓駕駛說，當時車上只有他一人，一路上他走走停停拍照，因前方砂石車沿路不斷掉下碎石，他索性放慢速度保持距離，但沒想到一出漢本隧道沒多久，落石就從山上掉下來。

這段驚險畫面全被蔡姓駕駛的行車紀錄器紀錄下來，蔡男隨即將其上傳至臉書社團《爆料17追》，引起眾多網友驚呼，分享破千次。

網友看到落石砸在車前的影片，都為駕駛的好運感到慶幸，「被落石擊中就變肉餅了」、「還好沒擊中，福大命大」、「這樣車子損壞要找誰賠呢？幸好人沒事！」

公路總局南澳工務段段長陳文昌從影片研判，認為是先前下雨加上近日地震頻繁，才造成岩石鬆動滑落，目前工務段已排定查勘及人工刷坡工作，研擬邊坡適地防護工法。

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