女子衝撞普悠瑪列車，彈飛對向鐵道亡。（記者張勳騰攝）

2018-02-15 11:46

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣陳姓身心障礙女子，今天上午10點23分在苗栗火車站，趁北上普悠瑪列車過站時，立即衝向列車，因撞擊力道大，陳女穿過月台，彈飛到南下鐵道上，當場死亡，北上及南下列車因而受影響。

謝姓司機員向警方說，當時列車經過苗栗火車站時，聽到「碰！」一聲巨響就馬上煞車。普悠瑪機車上明顯可看到兩灘血跡。

一位在月台上候車的林姓旅客，目擊整個過程，他心有餘悸的說，當時月台上人並不多，陳女神情有些不對勁，枯坐在月台椅子上，當列車經過時，她突然起身衝向列車，不久就見到女子穿過月台兩支樑柱中空隙彈飛到南下鐵道上，頭部重創死亡。

這列110普悠瑪從屏東縣潮州開往台北市南港，當時車內有370位旅客，直到11點15分才原車放行繼續北上，警方初步調查，陳女有中度憂鬱，領有中度身心障礙手冊，尋短原因，警方調查中。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

女子所穿的鞋子，還掉落在月台上。（記者張勳騰攝）

女子衝撞列車後，穿過月台兩支樑柱中空隙彈飛到南下鐵道上，頭部重創死亡。（記者張勳騰攝）