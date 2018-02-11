空勤黑鷹墜海 正駕駛妻泣：老公記得帶大家一起回來

抵東招魂，正駕駛康萬福妻子哭倒在愛子的懷裡。（記者陳賢義攝）

2018-02-11 14:41

［記者陳賢義／台東報導］「爸爸，回家了，拜託您！」空勤總隊編號7O6黑鷹直升機5日深夜執行病患後送任務失事墜海，家屬原訂今早前往蘭嶼進行招魂儀式，但因天候不佳改在台東太平溪口，家屬跪地擲筊哭喚，傷心淚水怎麼也止不住。

空勤總隊勤務第三大隊第三隊隊長祝世全領隊，面向蘭嶼方向大聲宣告「任務終止」，呼喚正駕駛康萬福等救護英雄速返航，場面哀戚肅穆。

今早在空勤隊人員的陪同下，包括駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏及隨機護理師蔡邑敏等四名救護英雄的家屬，神情哀痛的徒步走往設在太平溪口、面向太平洋的招魂營帳，機工長陳冠宏懷有身孕的妻子難過的幾近癱軟，還得坐在輪椅由空勤人員合力抬往。招魂儀式一開始，空勤人員先行宣讀失事經過，隨後默哀1分鐘，再由法師誦經招魂，家屬人手一朵白玫瑰，遙望太平洋呼喚親人魂回家了。

「萬福、文彥、冠宏、邑敏小姐，我是隊長，現在轉達你們任務已完成，請儘速返航與家人團聚」祝世全領隊面向蘭嶼方向大聲宣告「任務終止」，隨後帶隊偕同家走向海岸，雙手緊握白玫瑰往蘭嶼方向行三鞠躬禮，致上最高的敬意，隨後由隊員將一大束的白玫瑰拋向大海。

康萬福妻子在兒子的攙扶下，面對大海哭喚，要老公記得帶領大家一起回來。康妻說，雖然她與老公從不忌諱討論飛安意外，倘若發生不幸，也不要有罣礙，活下的人一定悲傷一定不捨，但她和兒子與女兒都會堅持的活下去，但她萬萬不沒想到真的成了當事人，心真的好痛。

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正駕駛康萬福妻子面向大海，哭喚老公記得要帶領大家一起回來。（記者陳賢義攝）

空勤總隊勤務第三大隊第三隊隊長祝世全領隊面向蘭嶼方向大聲宣告「任務終止」，呼喚正駕駛康萬福等救護英雄速返航與家人團聚。（記者陳賢義攝）